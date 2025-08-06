Военный конфликт / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru
После освобождения Часова Яра российские военные эксперты вновь заговорили о возможных сроках окончания специальной военной операции. Они отмечают важность контроля над населенным пунктом: по мнению многих, это открывает нашим войскам путь к завершающему этапу СВО.
О том, может ли спецоперация закончиться уже в 2025 году, – в материале amic.ru.
Почему освобождение Часова Яра может приблизить окончание СВО?
Этот населенный пункт был стратегически важным укрепрайоном для ВСУ из-за своего географического положения. Географически город расположен так, что позволяет контролировать окружающую местность.
Кроме того, контроль над Часовым Яром открывает российским войскам возможность для освобождения других важных населенных пунктов, отметил в беседе с "Царьградом" эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов. По его словам, следующим успехом российских войск должно стать освобождение Константиновки – еще одного хорошо укрепленного пункта ВСУ. После этого можно говорить о том, что вся спецоперация переходит в финальную стадию.
«Потому что после Константиновки, я думаю, мы приходим к финальной точке всей нашей операции. Там потом на севере Славянск, и все. То есть славянско-краматорская группировка врага. Кстати, именно Краматорск, по заявлениям киевского режима, сейчас якобы является столицей Донецкой области. И там сосредоточены большие серьезные возможности, ресурсы противника. И Часов Яр позволяет нам как раз выйти на Дружковку, скорее всего. Таким образом, отрезая Константиновку от той самой группировки, славянско-краматорской, мы открываем себе два важных направления», – цитирует "Царьград" Живова.
Что российские войска будут делать после взятия Часова Яра?
«К концу 2025 года, надеюсь, мы установим если не полный, то частичный контроль над Константиновкой, Покровском, продвинемся к Славянску и Краматорску, создадим условия для их взятия и начнем бои вблизи этих населенных пунктов. Мы нанесем серьезный ущерб ВСУ к концу года, и больше они оправиться не смогут», – считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
Может ли изменить планы России визит спецпосланника из США?
СМИ убеждены, что цель приезда спецпосланника Стивена Уиткоффа – убедить Владимира Путина прекратить боевые действия уже 8 августа. Но эксперты считают эту миссию заведомо провальной, поскольку она идет вразрез с недавними публичными заявлениями российского президента. В частности, в беседе с Александром Лукашенко он говорил о продвижении к "поясу фортець" в Донбассе. Освобождение украинских рубежей, составляющих этот пояс, займет немало времени, а потому к 8 августа ничего закончено не будет.
Правда ли, что СВО может закончиться уже в 2025 году?
Точного ответа на этот вопрос никто не знает. Но военные эксперты сомневаются, что к концу 2025 года СВО будет закончена. По их словам, взятие Славянска и Купянска будет означать завершение освобождения ДНР, но никак не всей спецоперации.
Подчеркивается, что окончание СВО возможно лишь при выполнении всех задач, поставленных президентом страны, а также при соблюдении всех российских требований по достижению мира.
Эксперт Александр Перенджиев отмечает, что свою роль играет и вмешательство Запада. По его мнению, СВО может закончиться не раньше 2026 года.
«Помощь Запада [Украине] никуда не денется. Мы видим, что британцы вступили в прямые боевые действия против нас, так что нам придется разгромить еще и натовские подразделения на Украине. Думаю, в течение 2026 года мы их разгромим», – считает эксперт.Так что, несмотря на успехи российских военных в зоне СВО, говорить о скором полном завершении операции пока рано.
13:14:06 06-08-2025
может закончиться уже в 2025 году? ---- так уже послезавтра, Трамп дал срок до 8го
15:23:56 06-08-2025
Военные эксперты сильно спекулируют темой окончания СВО, прям на грани. Удачи братушки!
15:47:56 06-08-2025
Гость (17:22:39 06-08-2025) эффективность двух ударов, типа тех, которые произошли 80 лет назад и мгновенно привели к окончанию войны Т.е. окружение советскими войсками Квантунской армии было так себе? Читайте меньше либеральных историков.
20:19:59 06-08-2025
Гость (17:29:01 06-08-2025) Т.е. окружение советскими войсками Квантунской армии было та... При чем тут либеральные источники. Никакой необходимости не было в уничтожении 2-х городов. Война была почти окончена. И на востоке воевали далеко не советские войска, большую часть. А вот то, что были скованы войска Японии с 1941, что позволило СССР перекинуть свои дивизии с Дальнего Востока на Запад - было. Атаками была показана сила. Все. Необходимости не было. Как и бомбардировка Дрездена. Как и геноцид Ленинградцев немцами. СССР тоже не был идеальным. Это война.
20:47:44 06-08-2025
Пузырек (20:19:59 06-08-2025) При чем тут либеральные источники. Никакой необходимости не ... Я про необходимость сброса ядреных бомб и не писал. Джапы и так были на последнем издыхании. Это в либеральных статьях пишут, что США победила только после бомбардировок. И дескать иначе бы еще хз сколько война длилась.