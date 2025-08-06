Военные эксперты отмечают, что контроль над населенным пунктом открывает путь к завершающему этапу спецоперации

06 августа 2025, 13:10, ИА Амител

Военный конфликт / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

После освобождения Часова Яра российские военные эксперты вновь заговорили о возможных сроках окончания специальной военной операции. Они отмечают важность контроля над населенным пунктом: по мнению многих, это открывает нашим войскам путь к завершающему этапу СВО.

О том, может ли спецоперация закончиться уже в 2025 году, – в материале amic.ru.

1 Почему освобождение Часова Яра может приблизить окончание СВО? Этот населенный пункт был стратегически важным укрепрайоном для ВСУ из-за своего географического положения. Географически город расположен так, что позволяет контролировать окружающую местность. Кроме того, контроль над Часовым Яром открывает российским войскам возможность для освобождения других важных населенных пунктов, отметил в беседе с "Царьградом" эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов. По его словам, следующим успехом российских войск должно стать освобождение Константиновки – еще одного хорошо укрепленного пункта ВСУ. После этого можно говорить о том, что вся спецоперация переходит в финальную стадию. «Потому что после Константиновки, я думаю, мы приходим к финальной точке всей нашей операции. Там потом на севере Славянск, и все. То есть славянско-краматорская группировка врага. Кстати, именно Краматорск, по заявлениям киевского режима, сейчас якобы является столицей Донецкой области. И там сосредоточены большие серьезные возможности, ресурсы противника. И Часов Яр позволяет нам как раз выйти на Дружковку, скорее всего. Таким образом, отрезая Константиновку от той самой группировки, славянско-краматорской, мы открываем себе два важных направления», – цитирует "Царьград" Живова.

2 Что российские войска будут делать после взятия Часова Яра? По мнению экспертов, основные усилия российских военных будут сосредоточены на уничтожении последних рубежей ВСУ в Донбассе . Ключевые населенные пункты здесь – Славянск и Краматорск. «К концу 2025 года, надеюсь, мы установим если не полный, то частичный контроль над Константиновкой, Покровском, продвинемся к Славянску и Краматорску, создадим условия для их взятия и начнем бои вблизи этих населенных пунктов. Мы нанесем серьезный ущерб ВСУ к концу года, и больше они оправиться не смогут», – считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

3 Может ли изменить планы России визит спецпосланника из США? СМИ убеждены, что цель приезда спецпосланника Стивена Уиткоффа – убедить Владимира Путина прекратить боевые действия уже 8 августа. Но эксперты считают эту миссию заведомо провальной , поскольку она идет вразрез с недавними публичными заявлениями российского президента. В частности, в беседе с Александром Лукашенко он говорил о продвижении к "поясу фортець" в Донбассе. Освобождение украинских рубежей, составляющих этот пояс, займет немало времени, а потому к 8 августа ничего закончено не будет.