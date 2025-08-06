Бросок на Славянск и Краматорск? Форсирование Днепра? Где заканчиваются цели СВО?

После завоевания Часова Яра, к которому наши воины постепенно подбирались почти полтора года, военблогеры и аналитики заговорили о том, что это открывает путь к завершающему этапу СВО. Его ключевой целью станет нейтрализация славянско-краматорской группировки ВСУ. А это, в свою очередь, создаст условия для полного установления контроля над всей территорией Донецкой Народной Республики.

Однако говорить о завершении спецоперации все же преждевременно, подчеркивают эксперты и напоминают: денацификация некогда братской страны будет продолжена.

Выход на оперативный простор

Географическое положение Часова Яра делало его ключевым укрепрайоном. Расположенный на доминирующих высотах, он обеспечивал контроль над окружающей местностью, что вынудило противника превратить его в мощный оборонительный узел.

Теперь, после перехода Часова Яра под контроль российских сил, открываются возможности для установления огневого господства над значительной территорией, включая подступы к Константиновке, которая также представляет собой серьезно укрепленный плацдарм ВСУ. После ее освобождения акцент ВС РФ будет направлен на разгром славянско-краматорской группировки противника. Но не сразу.

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что отвоевывать Славянск и Краматорск начнут к зиме. Эксперт даже расширил горизонты своего прогноза и по срокам, и по участникам:

«К концу 2025 года, надеюсь, мы установим если не полный, то частичный контроль над Константиновкой, Покровском, продвинемся к Славянску и Краматорску, создадим условия для их взятия и начнем бои вблизи этих населенных пунктов. Мы нанесем серьезный ущерб ВСУ к концу года, и больше они оправиться не смогут».

Не только колыбель "Русской весны"

Возможно, бои за Славянск и Краматорск начнутся раньше. Военные стратеги должны будут учесть мнение главнокомандующего, который видит сейчас основные усилия российской армии в освобождении последнего рубежа ВСУ в Донбассе. На встрече в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным президент обратил особое внимание на острейшую проблему региона – нехватку воды.

Сразу после начала СВО украинские власти перекрыли канал Северский Донец – Донбасс, откуда в ДНР поступала вода. Как заметил руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов:

«Канал из реки Северский Донец перекрыт в районе Славянска. Поэтому перед армией стоит задача – освободить Славянско-Краматорскую агломерацию. Это позволит нормально снабжать людей водой».

Таким образом, в Славянске сошлись военные и гуманитарные цели России. Более того, здесь же началась "Русская весна", поэтому освобождение Славянска – вопрос времени.

И трактовка слов военных аналитиков, что с взятием Славянска СВО закончится, не верная. Экспертов не так поняли. Если кто и говорил о "завершающем этапе СВО", то это завершение по освобождению ДНР. Но остаются ведь и другие регионы.

Форсирование Днепра будет?

На другом участке фронта сейчас активно обсуждается возможное начало операции по отсечению острова Корабел от Херсона. О возможности десантной операции и форсировании Днепра говорили еще в прошлом году. Сейчас это направление под контролем одной из дивизий ВДВ группировки "Днепр".

В последнее время значительно повысилась эффективность российской авиации. Были периоды, когда противник подавлял системы наведения, и точные удары были редкостью. Но сейчас, судя по тому, как точно бомбы поражают цели, например, тот же мост на острове Корабел, наши войска преодолели эту проблему и вновь получили преимущество.

Нельзя также исключать элемент психологической "игры" командования российскими силами. Вполне может быть, что действия на Херсонском направлении – это отвлекающий маневр. Чем больше ВСУ сосредоточат войск для защиты Корабела, тем сильнее они оголят оборону на других направлениях возможных ударов ВС РФ. Тем более, по оценке экспертов, в ВСУ дезертирство достигло астрономических цифр – свои подразделения оставили до 400 тысяч насильно мобилизованных украинцев. Это значит, что на линии фронта остается крайне мало войск. Если российская армия нанесет удар, например, в направлении Славянска и Краматорска, у ВСУ может не хватить ресурсов для обороны.

Само Херсонское направление выглядит также очень вероятным, но нельзя исключать и другие. После освобождения Часова Яра открылись оперативные возможности для продвижения вглубь территории противника. В любом случае инициатива полностью в наших руках, а противник испытывает серьезный дефицит как в живой силе, так и в технике.

Не поэтому ли вновь зашевелились в Белом Доме за океаном?

Зачем в Москву едет Уиткофф?

Визит спецпосланника Стивена Уиткоффа ожидается 6−7 августа. И едет он, скажем прямо, с провальной миссией: уговорить президента России прекратить военные действия 8 августа. Это намерение идет вразрез с недавним заявлением Верховного главнокомандующего во время совместной пресс-конференции на Валааме с Александром Лукашенко о продвижении к "поясу фортець" в Донбассе.

Этот пояс представляет собой линию украинских оборонительных рубежей, охватывающую города Северск, Красный Лиман, Славянск, Краматорск и Константиновку. Первая фаза операции будет включать освобождение Северска (в настоящее время передовые подразделения ВС РФ находятся в 4 км с юга и востока от города) и Красного Лимана, которые являются важными опорными пунктами украинской обороны в центре Донбасса.

А это сложная военная операция – и стратегически, и тактически. А значит, ни до 8 августа, ни после этой даты военные действия точно не могут закончиться.

Не забываем и о Сумском, Купянском, Красноармейском (Покровском) направлениях ударов российских сил.

Кроме всего, уже упомянутый выше военный политолог Александр Перенджиев развил свою оценку ситуации на фронтах так:

«Помощь Запада [Украине] никуда не денется. Мы видим, что британцы вступили в прямые боевые действия против нас, так что нам придется разгромить еще и натовские подразделения на Украине. Думаю, в течение 2026 года мы их разгромим».

Одним словом, прекращение СВО возможно только при выполнении поставленных задач, и только при соблюдении российских требований по достижению устойчивого мира. Не раньше.