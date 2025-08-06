"ВСУ не смогут оправиться". Аналитики пояснили, как пойдет СВО после взятия Часова Яра
Бросок на Славянск и Краматорск? Форсирование Днепра? Где заканчиваются цели СВО?
06 августа 2025, 09:00, ИА Амител
После завоевания Часова Яра, к которому наши воины постепенно подбирались почти полтора года, военблогеры и аналитики заговорили о том, что это открывает путь к завершающему этапу СВО. Его ключевой целью станет нейтрализация славянско-краматорской группировки ВСУ. А это, в свою очередь, создаст условия для полного установления контроля над всей территорией Донецкой Народной Республики.
Однако говорить о завершении спецоперации все же преждевременно, подчеркивают эксперты и напоминают: денацификация некогда братской страны будет продолжена.
Географическое положение Часова Яра делало его ключевым укрепрайоном. Расположенный на доминирующих высотах, он обеспечивал контроль над окружающей местностью, что вынудило противника превратить его в мощный оборонительный узел.
Теперь, после перехода Часова Яра под контроль российских сил, открываются возможности для установления огневого господства над значительной территорией, включая подступы к Константиновке, которая также представляет собой серьезно укрепленный плацдарм ВСУ. После ее освобождения акцент ВС РФ будет направлен на разгром славянско-краматорской группировки противника. Но не сразу.
Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что отвоевывать Славянск и Краматорск начнут к зиме. Эксперт даже расширил горизонты своего прогноза и по срокам, и по участникам:
«К концу 2025 года, надеюсь, мы установим если не полный, то частичный контроль над Константиновкой, Покровском, продвинемся к Славянску и Краматорску, создадим условия для их взятия и начнем бои вблизи этих населенных пунктов. Мы нанесем серьезный ущерб ВСУ к концу года, и больше они оправиться не смогут».
Возможно, бои за Славянск и Краматорск начнутся раньше. Военные стратеги должны будут учесть мнение главнокомандующего, который видит сейчас основные усилия российской армии в освобождении последнего рубежа ВСУ в Донбассе. На встрече в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным президент обратил особое внимание на острейшую проблему региона – нехватку воды.
Сразу после начала СВО украинские власти перекрыли канал Северский Донец – Донбасс, откуда в ДНР поступала вода. Как заметил руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов:
«Канал из реки Северский Донец перекрыт в районе Славянска. Поэтому перед армией стоит задача – освободить Славянско-Краматорскую агломерацию. Это позволит нормально снабжать людей водой».
Таким образом, в Славянске сошлись военные и гуманитарные цели России. Более того, здесь же началась "Русская весна", поэтому освобождение Славянска – вопрос времени.
И трактовка слов военных аналитиков, что с взятием Славянска СВО закончится, не верная. Экспертов не так поняли. Если кто и говорил о "завершающем этапе СВО", то это завершение по освобождению ДНР. Но остаются ведь и другие регионы.
На другом участке фронта сейчас активно обсуждается возможное начало операции по отсечению острова Корабел от Херсона. О возможности десантной операции и форсировании Днепра говорили еще в прошлом году. Сейчас это направление под контролем одной из дивизий ВДВ группировки "Днепр".
В последнее время значительно повысилась эффективность российской авиации. Были периоды, когда противник подавлял системы наведения, и точные удары были редкостью. Но сейчас, судя по тому, как точно бомбы поражают цели, например, тот же мост на острове Корабел, наши войска преодолели эту проблему и вновь получили преимущество.
Нельзя также исключать элемент психологической "игры" командования российскими силами. Вполне может быть, что действия на Херсонском направлении – это отвлекающий маневр. Чем больше ВСУ сосредоточат войск для защиты Корабела, тем сильнее они оголят оборону на других направлениях возможных ударов ВС РФ. Тем более, по оценке экспертов, в ВСУ дезертирство достигло астрономических цифр – свои подразделения оставили до 400 тысяч насильно мобилизованных украинцев. Это значит, что на линии фронта остается крайне мало войск. Если российская армия нанесет удар, например, в направлении Славянска и Краматорска, у ВСУ может не хватить ресурсов для обороны.
Само Херсонское направление выглядит также очень вероятным, но нельзя исключать и другие. После освобождения Часова Яра открылись оперативные возможности для продвижения вглубь территории противника. В любом случае инициатива полностью в наших руках, а противник испытывает серьезный дефицит как в живой силе, так и в технике.
Не поэтому ли вновь зашевелились в Белом Доме за океаном?
Визит спецпосланника Стивена Уиткоффа ожидается 6−7 августа. И едет он, скажем прямо, с провальной миссией: уговорить президента России прекратить военные действия 8 августа. Это намерение идет вразрез с недавним заявлением Верховного главнокомандующего во время совместной пресс-конференции на Валааме с Александром Лукашенко о продвижении к "поясу фортець" в Донбассе.
Этот пояс представляет собой линию украинских оборонительных рубежей, охватывающую города Северск, Красный Лиман, Славянск, Краматорск и Константиновку. Первая фаза операции будет включать освобождение Северска (в настоящее время передовые подразделения ВС РФ находятся в 4 км с юга и востока от города) и Красного Лимана, которые являются важными опорными пунктами украинской обороны в центре Донбасса.
А это сложная военная операция – и стратегически, и тактически. А значит, ни до 8 августа, ни после этой даты военные действия точно не могут закончиться.
Не забываем и о Сумском, Купянском, Красноармейском (Покровском) направлениях ударов российских сил.
Кроме всего, уже упомянутый выше военный политолог Александр Перенджиев развил свою оценку ситуации на фронтах так:
«Помощь Запада [Украине] никуда не денется. Мы видим, что британцы вступили в прямые боевые действия против нас, так что нам придется разгромить еще и натовские подразделения на Украине. Думаю, в течение 2026 года мы их разгромим».
Одним словом, прекращение СВО возможно только при выполнении поставленных задач, и только при соблюдении российских требований по достижению устойчивого мира. Не раньше.
Если всё так хорошо, то почему так плохо?
09:18:03 06-08-2025
Гость (09:08:58 06-08-2025) Если всё так хорошо, то почему так плохо? ... Наступать и обороняться возможные пропорции потерь 12 к 1.
09:20:21 06-08-2025
Гость (09:08:58 06-08-2025) Если всё так хорошо, то почему так плохо? ... а здесь про плохо нет ничего. читайте только про хорошее, не читайте про плохое
09:40:33 06-08-2025
гость (09:20:21 06-08-2025) а здесь про плохо нет ничего. читайте только про хорошее, не... Пойду первый канал ТВ посмотрю. Заряжусь "позитивом побед и успехов"
10:48:43 06-08-2025
Гость (09:40:33 06-08-2025) Пойду первый канал ТВ посмотрю. Заряжусь "позитивом побед и ... уже лет 5 телек не смотрю. Очень хорошее самочувствие. Рекомендую.
09:32:13 06-08-2025
Трамп же сказал до 8го. Послезавтра все закончится
10:04:51 06-08-2025
Еще Одессу и Киев надо освобождать....
11:19:15 06-08-2025
ППШариков (10:04:51 06-08-2025) Еще Одессу и Киев надо освобождать....... Американцы утверждают, что для ускорения победы нужно сбросить две бомбы.