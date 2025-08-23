Правительство России постановило создать дополнительные места в СИЗО

Решение принято из-за переполненности подобных учреждений в некоторых регионах

23 августа 2025

В России правительство планирует расширить число мест в следственных изоляторах (СИЗО) из-за переполненности в некоторых регионах за последние пять лет. Об этом сообщает "Газета.ru".

Согласно постановлению, по всей России необходимо построить 11 новых следственных изоляторов на 11,23 тысячи мест. Также планируется строительство 14 новых режимных корпусов на 3,42 тысячи мест и реконструкция четырех на 425 мест. Кроме того, необходимо строительство и реконструкция 118 объектов вспомогательного назначения в следственных изоляторах.

В этих целях срок действия федеральной программы "Развитие уголовно-исполнительной системы" продлен до 2035 года и финансирование увеличено до 359,2 млрд рублей.