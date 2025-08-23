Правительство России постановило создать дополнительные места в СИЗО
Решение принято из-за переполненности подобных учреждений в некоторых регионах
23 августа 2025, 15:35, ИА Амител
В России правительство планирует расширить число мест в следственных изоляторах (СИЗО) из-за переполненности в некоторых регионах за последние пять лет. Об этом сообщает "Газета.ru".
Согласно постановлению, по всей России необходимо построить 11 новых следственных изоляторов на 11,23 тысячи мест. Также планируется строительство 14 новых режимных корпусов на 3,42 тысячи мест и реконструкция четырех на 425 мест. Кроме того, необходимо строительство и реконструкция 118 объектов вспомогательного назначения в следственных изоляторах.
В этих целях срок действия федеральной программы "Развитие уголовно-исполнительной системы" продлен до 2035 года и финансирование увеличено до 359,2 млрд рублей.
16:18:20 23-08-2025
преступность типа снижается ! педофилов в камеру к уголовникам !
16:55:50 23-08-2025
всё на ссср бочку катят, что мол ГУЛАГ, миллионы репрессированных, всё такое...!?
а тут вон чё!?!... и ни чё...
мест, говорит, не хватает...
22:49:54 23-08-2025
Гость (16:55:50 23-08-2025) всё на ссср бочку катят, что мол ГУЛАГ, миллионы репрессиров... Ну в СССР то столько не сидело!
08:52:03 24-08-2025
Гость (16:55:50 23-08-2025) всё на ссср бочку катят, что мол ГУЛАГ, миллионы репрессиров... Ну а какая разница. Название ГУЛАГ поменяли на ФСИН, что это поменяло. Так же как и милицию, переименовали в полицию..
19:59:41 23-08-2025
У всякого следствия есть причина: в государствах, где сыты граждане, преступность не зашкаливает!
08:11:21 24-08-2025
Гость (19:59:41 23-08-2025) У всякого следствия есть причина: в государствах, где сыты г... У нас тоже граждане сыты! Но не все. Фамилии по-настоящему сытых граждан знает вся страна...
07:17:20 24-08-2025
Если вскрыть думы народа в головах, то надо будет строить еще новые СИЗО.
07:51:12 24-08-2025
Готовятся массовые посадки? Понятно.
10:59:19 24-08-2025
Ужесточили 282-ю статью - и вот вам результат.
11:36:07 24-08-2025
37-й год скоро...
16:03:47 24-08-2025
Гость (11:36:07 24-08-2025) 37-й год скоро...... ещё через 12 лет 37й
09:55:48 25-08-2025
Расстреливать сразу на месте еще стесняются.
12:40:23 25-08-2025
у нас закрывают, а гд то строят((