НОВОСТИОбщество

Правительство России постановило создать дополнительные места в СИЗО

Решение принято из-за переполненности подобных учреждений в некоторых регионах

23 августа 2025, 15:35, ИА Амител

Тюрьма / Фото: amic.ru
Тюрьма / Фото: amic.ru

В России правительство планирует расширить число мест в следственных изоляторах (СИЗО) из-за переполненности в некоторых регионах за последние пять лет. Об этом сообщает "Газета.ru"

Согласно постановлению, по всей России необходимо построить 11 новых следственных изоляторов на 11,23 тысячи мест. Также планируется строительство 14 новых режимных корпусов на 3,42 тысячи мест и реконструкция четырех на 425 мест. Кроме того, необходимо строительство и реконструкция 118 объектов вспомогательного назначения в следственных изоляторах.

В этих целях срок действия федеральной программы "Развитие уголовно-исполнительной системы" продлен до 2035 года и финансирование увеличено до 359,2 млрд рублей.

ФСИН

Комментарии 13

Avatar Picture
гость

16:18:20 23-08-2025

преступность типа снижается ! педофилов в камеру к уголовникам !

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:55:50 23-08-2025

всё на ссср бочку катят, что мол ГУЛАГ, миллионы репрессированных, всё такое...!?
а тут вон чё!?!... и ни чё...
мест, говорит, не хватает...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:49:54 23-08-2025

Гость (16:55:50 23-08-2025) всё на ссср бочку катят, что мол ГУЛАГ, миллионы репрессиров... Ну в СССР то столько не сидело!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:52:03 24-08-2025

Гость (16:55:50 23-08-2025) всё на ссср бочку катят, что мол ГУЛАГ, миллионы репрессиров... Ну а какая разница. Название ГУЛАГ поменяли на ФСИН, что это поменяло. Так же как и милицию, переименовали в полицию..

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:59:41 23-08-2025

У всякого следствия есть причина: в государствах, где сыты граждане, преступность не зашкаливает!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:11:21 24-08-2025

Гость (19:59:41 23-08-2025) У всякого следствия есть причина: в государствах, где сыты г... У нас тоже граждане сыты! Но не все. Фамилии по-настоящему сытых граждан знает вся страна...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:17:20 24-08-2025

Если вскрыть думы народа в головах, то надо будет строить еще новые СИЗО.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:51:12 24-08-2025

Готовятся массовые посадки? Понятно.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:59:19 24-08-2025

Ужесточили 282-ю статью - и вот вам результат.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:36:07 24-08-2025

37-й год скоро...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:03:47 24-08-2025

Гость (11:36:07 24-08-2025) 37-й год скоро...... ещё через 12 лет 37й

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:48 25-08-2025

Расстреливать сразу на месте еще стесняются.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:40:23 25-08-2025

у нас закрывают, а гд то строят((

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров