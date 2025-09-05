Правительство выделит 557 млн рублей на подготовку кадров для алтайского АПК
05 сентября 2025, 10:45, ИА Амител
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании подготовки кадров для агропромышленного комплекса (АПК) в ряде регионов, в том числе и в Алтайском крае. Документ опубликовали на официальном сайте правительства.
Всего дополнительные субсидии в размере 1,3 млрд рублей получат 24 региона, которые заявили о потребности в дополнительном финансировании. В частности, Алтайскому краю выделили более 557 млн рублей.
Сама поддержка мероприятий, направленных на повышение кадровой обеспеченности агропромышленного комплекса, осуществляется в рамках федерального проекта "Кадры в АПК". Государство субсидирует целевое обучение студентов агровузов, расходы на оплату их проживания, а также стимулирующие выплаты специалистам ключевых проектов.
