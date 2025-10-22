Праздничный вагончик для полиции поставят на барнаульской площади Свободы на Новый год

Сейчас мэрия Барнаула ищет подрядчика, который поставит новые малые архитектурные формы для украшения площади Свободы

22 октября 2025, 12:15, ИА Амител

Новогодний вагончик для полиции / Эскиз из документации с портала госзакупок

Празднично оформленный "новогодний вагончик" для полиции поставят на барнаульской площади Свободы в конце декабря. Мэрия сейчас ищет подрядчика, который сделает его и другие малые архитектурные формы за 24,4 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Исполнитель должен изготовить вагончик длиной около 4,1 метра, шириной около 2,2 метра и такой же высотой. В нем должна быть одна дверь и одно окно. Внутри – две розетки, освещение и электрощит.

21 октября мэрия Барнаула опубликовала лот, по которому планируется установить архитектурные формы 15 видов на площади Свободы у торгового центра "Поместье". Там появятся световые фигуры "Дед Мороз" и "Снегурочка", световые качели, скамьи и стены, банты, комплексы "Домино" и так далее. Среди объектов есть и специальный "новогодний вагончик" для сотрудников полиции.

Желающие поучаствовать в закупке смогут подавать заявки до 31 октября, итоги аукциона подведут 1 ноября. Подрядчик должен будет поставить товар в полном объеме до 10 декабря 2025 года.

Напомним, что площадь Свободы должна стать главной праздничной площадкой Барнаула на Новый год. В частности, там будет работать новогодняя ярмарка. В Ленинском районе елку поставят на площади Мира, в Октябрьском районе – на площади имени пятой Гвардейской Городокской стрелковой дивизии, а в Индустриальном районе – в Парке спорта Алексея Смертина. Также в Барнауле традиционно украсят районы города.