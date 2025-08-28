Пресс-секретарь АКЗС Дмитрий Черских возглавит пресс-службу Барнаульской гордумы

Новую должность он должен занять 15 сентября

28 августа 2025, 14:10, ИА Амител

Дмитрий Черских / Фото: личная страница во "ВКонтакте" / vk.com/id72707395

Глава пресс-службы Алтайского краевого Заксобрания Дмитрий Черских переходит на работу в аппарат Барнаульской городской Думы. Об этом сообщает ИА "Атмосфера" со ссылкой на источники.

По данным информационного агентства, в гордуме Черских также будет руководить пресс-службой. Как сообщили источники "Атмосферы" в АКЗС, на новое место работы он должен выйти 15 сентября.

Экс-руководитель пресс-службы БГД Наталья Архипова ушла работать в краевой исполком "Единой России", где трудилась ранее.