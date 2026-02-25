При атаке ВСУ на химзавод в Смоленской области погибли семь человек

25 февраля 2026, 21:02, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Смоленской области при атаке беспилотников ВСУ на химзавод "Дорогобуж" погибли семь человек, сообщили в Следственном комитете России. Еще не менее десяти человек пострадали.

«По данным следствия, 25 февраля 2026 года вооруженные формирования Украины совершили воздушные атаки не менее 30 беспилотными летательными аппаратами, снаряженными взрывными устройствами, на химический завод ПАО "Дорогобуж" в Дорогобужском районе Смоленской области», — говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, при атаке были повреждены элементы инфраструктуры завода, здание пожарной части, а также специальный автомобиль для тушения пожаров.

Смоленский губернатор объявил о переводе местных школ на дистант, детские сады временно закрыли. Глава региона допустил эвакуацию близлежащего населенного пункта.