При атаке ВСУ на химзавод в Смоленской области погибли семь человек
Не менее десяти человек получили ранения
25 февраля 2026, 21:02, ИА Амител
В Смоленской области при атаке беспилотников ВСУ на химзавод "Дорогобуж" погибли семь человек, сообщили в Следственном комитете России. Еще не менее десяти человек пострадали.
«По данным следствия, 25 февраля 2026 года вооруженные формирования Украины совершили воздушные атаки не менее 30 беспилотными летательными аппаратами, снаряженными взрывными устройствами, на химический завод ПАО "Дорогобуж" в Дорогобужском районе Смоленской области», — говорится в сообщении.
Как добавили в ведомстве, при атаке были повреждены элементы инфраструктуры завода, здание пожарной части, а также специальный автомобиль для тушения пожаров.
Смоленский губернатор объявил о переводе местных школ на дистант, детские сады временно закрыли. Глава региона допустил эвакуацию близлежащего населенного пункта.
21:40:58 25-02-2026
23:19:32 25-02-2026
07:15:57 26-02-2026
Пять лет воюем а пуповина от запада все так и питает Укрорейх через западную границу Украины Бескидский тоннель в карпатах работает,- мосты жд пути дороги итд.Почему?..Создали орешник для чего в войну ему самое и применение потом он будет в архиве.США и Израиль убирают лидеров что бы дальше оппоненты были сговорчивее. Что бы обезглавить противника и пролить меньше крови.Ну а мы что?- в Киеве до сих пор -террористы собираются в раде да и киевский диктатор то же вольготно чувствует себя и планирует новые налеты на гражданских.США давно бы объявили охоту и премию...
сармат44 (03:57:59 26-02-2026) Пять лет воюем а пуповина от запада все так и питает Укрорей... Потому что это не война, а бизнес. Но это те кто сидят в окопах, до сих пор понять не могут.
сармат44 (03:57:59 26-02-2026) Пять лет воюем а пуповина от запада все так и питает Укрорей... Что то мы чересчур церемонные.Про этот тоннель говорят с начала операции ,а воз и ныне там?Почему не отсечь снабжение по этому пути?А почему не ударить по министерству обороны в Киеве?
