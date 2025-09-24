Пригородные поезда в Алтайском крае 29 и 30 сентября пропустят одну остановку

Причиной временного изменения стало проведение ремонтных работ на путях

24 сентября 2025, 13:15, ИА Амител

Поезд / Фото: amic.ru

В Алтайском крае на несколько дней изменится работа пригородных поездов. Как сообщили в пресс-службе регионального Минтранса, 29 и 30 сентября электрички будут следовать без остановки на остановочном пункте Алтайская площадка.

Пассажирам предложено пользоваться ближайшими остановочными пунктами – в пределах Новоалтайска это остановка Депо и станция Алтайская площадка.

В ведомстве подчеркнули, что ремонт путей направлен на обеспечение безопасности движения и повышение комфорта поездок. Подробное расписание пригородных поездов можно уточнить на сайте АО "Алтай-Пригород" и по телефону +7 (3852) 29-21-68.