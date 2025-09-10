Принцессы Алтая. Победителей сразу трех конкурсов красоты определили в Барнауле
Организатором выступало модельное агентство Татьяны Жилиной
10 сентября 2025, 06:40, ИА Амител
Фестиваль красоты "Принцесса Алтая 2025", "Мисс и Мистер Алтая 2025", а также "Миссис Сибири 2025" провели 6 сентября в Барнауле. Организатором мероприятия стало модельное агентство Татьяны Жилиной.
За победу боролись шесть маленьких принцесс, шесть прекрасных девушек, четверо юношей и пять элегантных женщин. По итогам конкурса каждый получил титул и подарки.
"Принцессой Алтая" стала Ева Фатеева. В качестве приза ей подарили путевку на конкурс "Мировая модель" в Москву.
Корону "Миссис Сибири" 2025 года вручили Марине Филиной. Она поедет на конкурс "Миссис Россия International 2025".
"Мисс Алтая" стала Варвара Торопкина. В конкурсе "Мистер Алтая" победил Александр Левченко. Он также отправится на конкурс "Мистер Россия Universal 2025".
Организаторы напоминают, что начался набор в школу моделей. Приглашаются дети от 5 лет, девушки, парни, женщины без ограничения возраста. В частности, идет поиск участников конкурса "Миссис Барнаула 2026". В нем могут принять участие мамы, домохозяйки, бизнес-леди без ограничения по возрасту.
