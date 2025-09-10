НОВОСТИОбщество

Принцессы Алтая. Победителей сразу трех конкурсов красоты определили в Барнауле

Организатором выступало модельное агентство Татьяны Жилиной

10 сентября 2025, 06:40, ИА Амител

Конкурс красоты / Фото: предоставлено организаторами

Фестиваль красоты "Принцесса Алтая 2025", "Мисс и Мистер Алтая 2025", а также "Миссис Сибири 2025" провели 6 сентября в Барнауле. Организатором мероприятия стало модельное агентство Татьяны Жилиной.

За победу боролись шесть маленьких принцесс, шесть прекрасных девушек, четверо юношей и пять элегантных женщин. По итогам конкурса каждый получил титул и подарки.

"Принцессой Алтая" стала Ева Фатеева. В качестве приза ей подарили путевку на конкурс "Мировая модель" в Москву.

Корону "Миссис Сибири" 2025 года вручили Марине Филиной. Она поедет на конкурс "Миссис Россия International 2025".

"Мисс Алтая" стала Варвара Торопкина. В конкурсе "Мистер Алтая" победил Александр Левченко. Он также отправится на конкурс "Мистер Россия Universal 2025".

Организаторы напоминают, что начался набор в школу моделей. Приглашаются дети от 5 лет, девушки, парни, женщины без ограничения возраста. В частности, идет поиск участников конкурса "Миссис Барнаула 2026". В нем могут принять участие мамы, домохозяйки, бизнес-леди без ограничения по возрасту.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

07:01:25 10-09-2025

Салюты отменяют в День города, потаму что не врея радоваться
А сортировкой телятины заниматься, самое время.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:23:44 10-09-2025

Гость (07:01:25 10-09-2025) Салюты отменяют в День города, потаму что не врея радоваться... Телятину «сортировали» даже на линии фронта во время ВОВ. Институт походно-полевых жен откуда образовался? Пускай себе развлекаются. Тем более, что лавочка частная, денег из бюджета не требуют.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:34:31 10-09-2025

В 55-м автобусе ездят девчонки красивее.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владислав

08:16:56 10-09-2025

Какая-то ерунда эти конкурсы красоты. Как понимаю среди тех кто заявился. Или набрал голосование которое рассылают всем подругам и друзьям. Они не могут быть названы, что за весь Алтай выбрали красотку, а нужно конкретно писать среди вот 15 или 20 подавших заявки самая красивая или умная и назовем Мисс самая лучшая среди 15. Это будет правдиво. А то настоящие красотки даже не в курсе, что они не такие уж и красотки.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:46:14 10-09-2025

Владислав (08:16:56 10-09-2025) Какая-то ерунда эти конкурсы красоты. Как понимаю среди тех ... На сленге спортсменов это мероприятие называется- "Первенство водокачки"

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:49:45 10-09-2025

Владислав (08:16:56 10-09-2025) Какая-то ерунда эти конкурсы красоты. Как понимаю среди тех ... Настоящим красоткам эти конкурсы не нужны. У них и так всё есть, а счастье любит тишину.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:02:16 10-09-2025

В точку слова Шукшина из Калины красной "Народ для разврата собрался!"«— Ты чего таких некрасивых набрал-то? Нарочно что ли? " Или правда красивые все замужем?

  -10 Нравится
Ответить
