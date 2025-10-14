"Пришлось ехать на автобусе". Новосибирские автомобилисты жалуются на исчезновение бензина
Топливо АИ-92 и АИ-95 закончилось на независимых автозаправках
14 октября 2025, 13:25, ИА Амител
В Новосибирске автомобилисты жалуются на дефицит топлива популярных марок АИ-92 и АИ-95. Как пишут очевидцы, некоторые сети независимых заправок не продают бензин. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.
Со слов участников сообщества, поиск бензина популярных марок стал большой проблемой. Некоторые автомобилисты уже пересели на общественный транспорт:
«На МЖК объехал пять заправок. Топлива нигде нет. Пришлось поехать на работу на автобусе», – рассказал один из подписчиков.
Кроме того, в обсуждении под постом пользователи прикрепили комментарий одной из независимых заправочных сетей. Как отметили в компании, продажу бензина марки АИ-92 приостановили из-за прекращения отгрузок с НПЗ. АИ-95 закончился из-за повышенного спроса.
«Сейчас данные виды топлива отпускаются только по контрактам предприятиям и организациям, обеспечивающим безопасность и жизнедеятельность города Новосибирска», – сказано в ответе.
Ранее о критической ситуации с топливом АИ-92 и АИ-95 в Новосибирске сообщил Сергей Лацких, президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в Новосибирской области "Сибирь-ГСМ". С его слов, запасы бензина полностью исчерпаны у всех независимых АЗС, кроме "Энергии" и "Газойла".
13:30:30 14-10-2025
Бензин есть, кто истерику нагнетает? Какие то мелкие с колес торгуют, возможно, но панику зачем сеять?
15:27:02 14-10-2025
Гость (13:30:30 14-10-2025) Бензин есть, кто истерику нагнетает? Какие то мелкие с коле... Я тоже не понимаю зачем раскачивают. На заправках всех крупных сетей есть любой бензин.
Разве что работники и владельцы частных заправок от обиды жалобами все интернет-пространство заполонили.
13:45:59 18-10-2025
Гость (15:27:02 14-10-2025) Я тоже не понимаю зачем раскачивают. На заправках всех крупн... Приезжайте на Тайгинскую 17 октября был абсолютный ноль по всем сортам топлива!!!
13:37:41 14-10-2025
Готовят к повышению бензина…)))))
08:46:57 15-10-2025
Хок (13:37:41 14-10-2025) Готовят к повышению бензина…)))))... проснитесь, он уже почтти на 10р вырос на некоторых заправках
13:50:25 14-10-2025
Зашел на НГС. Там тишина насчет бензина. Может вброс?
14:38:46 14-10-2025
Гость (13:50:25 14-10-2025) Зашел на НГС. Там тишина насчет бензина. Может вброс?... а ты заедь на азс и узнаешь
08:22:35 17-10-2025
Гость (14:38:46 14-10-2025) а ты заедь на азс и узнаешь... Да нормально все с бензом. Из-за таких как вы и гречка по 200 рублей была.
14:46:00 14-10-2025
Что за бред ..как с гречкой или солью..я за такие фэйки и панику реально бы в тюрьму садил.. спокойно на заправке заправлял полный бак ездил в Кемерово и обратно . Бензин есть и очередей нет...
15:02:09 14-10-2025
Гость (14:46:00 14-10-2025) Что за бред ..как с гречкой или солью..я за такие фэйки и па... вы только что лишили сотрудников ципсо сегодняшнего заработка. Пусть и нештатных. По количеству минусов будет понятно, скольких
17:01:35 14-10-2025
Гость (14:46:00 14-10-2025) Что за бред ..как с гречкой или солью..я за такие фэйки и па... это было вчера
18:19:37 14-10-2025
Гость (14:46:00 14-10-2025) Что за бред ..как с гречкой или солью..я за такие фэйки и па... Сегодня объехал 4 заправки в Дзержинском районе, на прайме нет, Газпром очередь машин 5 на колонку, в Татнефть есть по 67 92 бензин, там и заправил, цена космос но нет очереди и бензин в наличии. Так всегда заправлялся либо на Газпроме, либо прайм. Прайм отлетел как вижу уже дня 2-3 у них сухо
08:28:25 15-10-2025
Гость (14:46:00 14-10-2025) Что за бред ..как с гречкой или солью..я за такие фэйки и па... Бензин то есть, но с не большими очередями в Газпромнефти, а в Татнефти 95 нет. Вот и очередь собирается.
08:23:21 17-10-2025
Гость (14:46:00 14-10-2025) Что за бред ..как с гречкой или солью..я за такие фэйки и па... ПОДДЕРЖИВАЮ. Паникеров раньше расстреливали на месте. Лишь бы вброс сделать.(((
18:01:30 14-10-2025
Атаки идут постоянно на НПЗ. Пожары.... Неудивительно, что кризис с топливом
18:17:24 14-10-2025
Вы проедьте по азс и посмотрите, я не смог сегодня заправиться
08:24:30 17-10-2025
С (18:17:24 14-10-2025) Вы проедьте по азс и посмотрите, я не смог сегодня заправить... Я не знаю ГДЕ вы все заправляетесь, я СЕГОДНЯ по 62 рубля заправился без проблем 95-м
13:48:38 18-10-2025
Гость (08:24:30 17-10-2025) Я не знаю ГДЕ вы все заправляетесь, я СЕГОДНЯ по 62 рубля за... Бродяга наверное
18:50:07 14-10-2025
Я сейчас хотела заправится, на местных но бензина реально, никакого. Академгородок
19:50:44 14-10-2025
Наталья (18:50:07 14-10-2025) Я сейчас хотела заправится, на местных но бензина реально, н... И поспешила в чатике АК отписаться?
19:01:16 14-10-2025
это разгоняют сами независимые азс они уже подняли ценник выше чем у монополистов на 2-3 рубля и еще хотят.
19:54:03 14-10-2025
Я сегодня проехала 4 заправки, нет бензина, нашла 95 на одной. И то сказали, последний. Никакой паники, голые факты. 92 и 95 нет. Богдана Хмельницького- Мочище
00:45:42 15-10-2025
Анастасия (19:54:03 14-10-2025) Я сегодня проехала 4 заправки, нет бензина, нашла 95 на одно... и давай написывать во ВСЕ соцети и СМИ? ловко
08:59:29 15-10-2025
Эксперты сидят в Барнауле и рассказывают как оно в Новосибирске. Сказочные....
10:04:17 15-10-2025
Бензин есть на Газпроме и его дочерней Опти. Остальные АЗС либо закрыты, либо отпускают только по топливным картам.
Сейчас заправился на Опти 95 по 70.20р за литр.
На Газпромах очереди довольно большие.
Никакой паники, просто дефицит бензина.
10:09:24 15-10-2025
Без бензина (10:04:17 15-10-2025) Бензин есть на Газпроме и его дочерней Опти. Остальные АЗС л... А кроме Газпрома и ОПТИ нет других федеральных заправок? Та же Роснефть отсутствует?
10:11:17 15-10-2025
В НСК 2 Роснефти на весь город. Даже мысль не возникла в час-пик ехать и пытать счастья там.
10:18:01 15-10-2025
Гость (10:11:17 15-10-2025) В НСК 2 Роснефти на весь город. . Да? Убогий городишко.
10:11:34 15-10-2025
В Дзержинском районе бензина нет, нашла только на Газпром, очередь километровая!
21:54:31 15-10-2025
бензина реально нет.Кольцова,поеду на работу на автобусе
14:02:59 16-10-2025
Бензи есть на Богдашке заправилась 95 за 72-20...
08:27:23 17-10-2025
17 число. Не наводите панику, бензин есть, 62 рубля за литр, с утра заехал и заправился спокойно. А в час пик всегда 2-4 машины на колонку в зависимости от количества колонок. Меньше вбросов делайте и мозг включайте, когда вбросы читаете