"Пришлось ехать на автобусе". Новосибирские автомобилисты жалуются на исчезновение бензина

Топливо АИ-92 и АИ-95 закончилось на независимых автозаправках

14 октября 2025, 13:25, ИА Амител

АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Новосибирске автомобилисты жалуются на дефицит топлива популярных марок АИ-92 и АИ-95. Как пишут очевидцы, некоторые сети независимых заправок не продают бензин. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.

Со слов участников сообщества, поиск бензина популярных марок стал большой проблемой. Некоторые автомобилисты уже пересели на общественный транспорт:

«На МЖК объехал пять заправок. Топлива нигде нет. Пришлось поехать на работу на автобусе», – рассказал один из подписчиков.

Кроме того, в обсуждении под постом пользователи прикрепили комментарий одной из независимых заправочных сетей. Как отметили в компании, продажу бензина марки АИ-92 приостановили из-за прекращения отгрузок с НПЗ. АИ-95 закончился из-за повышенного спроса.

«Сейчас данные виды топлива отпускаются только по контрактам предприятиям и организациям, обеспечивающим безопасность и жизнедеятельность города Новосибирска», – сказано в ответе.

Ранее о критической ситуации с топливом АИ-92 и АИ-95 в Новосибирске сообщил Сергей Лацких, президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в Новосибирской области "Сибирь-ГСМ". С его слов, запасы бензина полностью исчерпаны у всех независимых АЗС, кроме "Энергии" и "Газойла".

Комментарии 32


Гость

13:30:30 14-10-2025

Бензин есть, кто истерику нагнетает? Какие то мелкие с колес торгуют, возможно, но панику зачем сеять?

  


Гость

15:27:02 14-10-2025

Гость (13:30:30 14-10-2025) Бензин есть, кто истерику нагнетает? Какие то мелкие с коле... Я тоже не понимаю зачем раскачивают. На заправках всех крупных сетей есть любой бензин.
Разве что работники и владельцы частных заправок от обиды жалобами все интернет-пространство заполонили.

  


Игорь

13:45:59 18-10-2025

Гость (15:27:02 14-10-2025) Я тоже не понимаю зачем раскачивают. На заправках всех крупн... Приезжайте на Тайгинскую 17 октября был абсолютный ноль по всем сортам топлива!!!

  


Хок

13:37:41 14-10-2025

Готовят к повышению бензина…)))))

  


Гость

08:46:57 15-10-2025

Хок (13:37:41 14-10-2025) Готовят к повышению бензина…)))))... проснитесь, он уже почтти на 10р вырос на некоторых заправках

  


Гость

13:50:25 14-10-2025

Зашел на НГС. Там тишина насчет бензина. Может вброс?

  


Гость

14:38:46 14-10-2025

Гость (13:50:25 14-10-2025) Зашел на НГС. Там тишина насчет бензина. Может вброс?... а ты заедь на азс и узнаешь

  


Гость

08:22:35 17-10-2025

Гость (14:38:46 14-10-2025) а ты заедь на азс и узнаешь... Да нормально все с бензом. Из-за таких как вы и гречка по 200 рублей была.

  


Гость

14:46:00 14-10-2025

Что за бред ..как с гречкой или солью..я за такие фэйки и панику реально бы в тюрьму садил.. спокойно на заправке заправлял полный бак ездил в Кемерово и обратно . Бензин есть и очередей нет...

  


Гость

15:02:09 14-10-2025

Гость (14:46:00 14-10-2025) Что за бред ..как с гречкой или солью..я за такие фэйки и па... вы только что лишили сотрудников ципсо сегодняшнего заработка. Пусть и нештатных. По количеству минусов будет понятно, скольких

  


олег

17:01:35 14-10-2025

Гость (14:46:00 14-10-2025) Что за бред ..как с гречкой или солью..я за такие фэйки и па... это было вчера

  


Эрик

18:19:37 14-10-2025

Гость (14:46:00 14-10-2025) Что за бред ..как с гречкой или солью..я за такие фэйки и па... Сегодня объехал 4 заправки в Дзержинском районе, на прайме нет, Газпром очередь машин 5 на колонку, в Татнефть есть по 67 92 бензин, там и заправил, цена космос но нет очереди и бензин в наличии. Так всегда заправлялся либо на Газпроме, либо прайм. Прайм отлетел как вижу уже дня 2-3 у них сухо

  


Гость

08:28:25 15-10-2025

Гость (14:46:00 14-10-2025) Что за бред ..как с гречкой или солью..я за такие фэйки и па... Бензин то есть, но с не большими очередями в Газпромнефти, а в Татнефти 95 нет. Вот и очередь собирается.

  


Гость

08:23:21 17-10-2025

Гость (14:46:00 14-10-2025) Что за бред ..как с гречкой или солью..я за такие фэйки и па... ПОДДЕРЖИВАЮ. Паникеров раньше расстреливали на месте. Лишь бы вброс сделать.(((

  


Гость

18:01:30 14-10-2025

Атаки идут постоянно на НПЗ. Пожары.... Неудивительно, что кризис с топливом

  


С

18:17:24 14-10-2025

Вы проедьте по азс и посмотрите, я не смог сегодня заправиться

  


Гость

08:24:30 17-10-2025

С (18:17:24 14-10-2025) Вы проедьте по азс и посмотрите, я не смог сегодня заправить... Я не знаю ГДЕ вы все заправляетесь, я СЕГОДНЯ по 62 рубля заправился без проблем 95-м

  


Гость

13:48:38 18-10-2025

Гость (08:24:30 17-10-2025) Я не знаю ГДЕ вы все заправляетесь, я СЕГОДНЯ по 62 рубля за... Бродяга наверное

  


Наталья

18:50:07 14-10-2025

Я сейчас хотела заправится, на местных но бензина реально, никакого. Академгородок

  


Гость

19:50:44 14-10-2025

Наталья (18:50:07 14-10-2025) Я сейчас хотела заправится, на местных но бензина реально, н... И поспешила в чатике АК отписаться?

  


Гость

19:01:16 14-10-2025

это разгоняют сами независимые азс они уже подняли ценник выше чем у монополистов на 2-3 рубля и еще хотят.

  


Анастасия

19:54:03 14-10-2025

Я сегодня проехала 4 заправки, нет бензина, нашла 95 на одной. И то сказали, последний. Никакой паники, голые факты. 92 и 95 нет. Богдана Хмельницького- Мочище

  


Гость

00:45:42 15-10-2025

Анастасия (19:54:03 14-10-2025) Я сегодня проехала 4 заправки, нет бензина, нашла 95 на одно... и давай написывать во ВСЕ соцети и СМИ? ловко

  


Гость

08:59:29 15-10-2025

Эксперты сидят в Барнауле и рассказывают как оно в Новосибирске. Сказочные....

  


Без бензина

10:04:17 15-10-2025

Бензин есть на Газпроме и его дочерней Опти. Остальные АЗС либо закрыты, либо отпускают только по топливным картам.
Сейчас заправился на Опти 95 по 70.20р за литр.
На Газпромах очереди довольно большие.
Никакой паники, просто дефицит бензина.

  


Гость

10:09:24 15-10-2025

Без бензина (10:04:17 15-10-2025) Бензин есть на Газпроме и его дочерней Опти. Остальные АЗС л... А кроме Газпрома и ОПТИ нет других федеральных заправок? Та же Роснефть отсутствует?

  


Гость

10:11:17 15-10-2025

В НСК 2 Роснефти на весь город. Даже мысль не возникла в час-пик ехать и пытать счастья там.

  


Гость

10:18:01 15-10-2025

Гость (10:11:17 15-10-2025) В НСК 2 Роснефти на весь город. . Да? Убогий городишко.

  


Ирэн

10:11:34 15-10-2025

В Дзержинском районе бензина нет, нашла только на Газпром, очередь километровая!

  


Слава

21:54:31 15-10-2025

бензина реально нет.Кольцова,поеду на работу на автобусе

  


Галина

14:02:59 16-10-2025

Бензи есть на Богдашке заправилась 95 за 72-20...

  


Я

08:27:23 17-10-2025

17 число. Не наводите панику, бензин есть, 62 рубля за литр, с утра заехал и заправился спокойно. А в час пик всегда 2-4 машины на колонку в зависимости от количества колонок. Меньше вбросов делайте и мозг включайте, когда вбросы читаете

  

