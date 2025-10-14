Топливо АИ-92 и АИ-95 закончилось на независимых автозаправках

14 октября 2025, 13:25, ИА Амител

АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Новосибирске автомобилисты жалуются на дефицит топлива популярных марок АИ-92 и АИ-95. Как пишут очевидцы, некоторые сети независимых заправок не продают бензин. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.

Со слов участников сообщества, поиск бензина популярных марок стал большой проблемой. Некоторые автомобилисты уже пересели на общественный транспорт:

«На МЖК объехал пять заправок. Топлива нигде нет. Пришлось поехать на работу на автобусе», – рассказал один из подписчиков.

Кроме того, в обсуждении под постом пользователи прикрепили комментарий одной из независимых заправочных сетей. Как отметили в компании, продажу бензина марки АИ-92 приостановили из-за прекращения отгрузок с НПЗ. АИ-95 закончился из-за повышенного спроса.

«Сейчас данные виды топлива отпускаются только по контрактам предприятиям и организациям, обеспечивающим безопасность и жизнедеятельность города Новосибирска», – сказано в ответе.

Ранее о критической ситуации с топливом АИ-92 и АИ-95 в Новосибирске сообщил Сергей Лацких, президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в Новосибирской области "Сибирь-ГСМ". С его слов, запасы бензина полностью исчерпаны у всех независимых АЗС, кроме "Энергии" и "Газойла".