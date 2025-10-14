В Новосибирской области кончился бензин марок АИ-92 и АИ-95
Независимые АЗС приостановили свою работу
14 октября 2025, 10:55, ИА Амител
В Новосибирской области закончились запасы топлива популярных марок. Независимые заправочные станции приостановили продажу бензина АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщает "Сиб.фм" со ссылкой на Сергея Лацких, президента Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в Новосибирской области "Сибирь-ГСМ".
Как рассказал Лацких, запасы бензина у участников организации полностью исчерпаны. Все, кроме "Энергии" и "Газойла", прекратили продавать горючее. В ассортименте еще есть дизель, но его запасы также на исходе, а хранилища почти пусты.
Сложившуюся ситуацию он назвал "торговлей с колес" – теперь новые партии топлива сразу идут на заправки, минуя нефтебазы. Помимо этого, продаются остатки старых отгрузок.
Также Лацких предупредил о значительном подорожании топлива. Цены вырастут на пять рублей за литр или более. Причина – рекордный рост биржевых цен на АИ-92 и АИ-95.
Напомним, Новосибирская область возглавила рейтинг роста цен на бензин в Сибири. С июня по август 2025 года стоимость топлива в регионе увеличилась на 38%.
Всё под контролем, да?((((((((((((((
10:58:32 14-10-2025
Ну что, для Барнаула это вопрос двух-трех дней или протянем еще месяцок?
Запасаетесь бензином или на лучшее надеетесь?
10:59:29 14-10-2025
Значит и до нас докатится((
11:00:15 14-10-2025
жоповозок поубавится а то даже за сигаретами в комок едут - пешком надо ходить уровень здоровья повышать
11:53:28 14-10-2025
Гость (11:00:15 14-10-2025) жоповозок поубавится а то даже за сигаретами в комок едут - ... Дядя Петя, ты... В отсутствие топлива встанет вся логистика. ОТ туда же. Интересно, что ты запоешь, когда полки в магазинах окажутся пустыми, а скорая к тебе не приедет по причине того, что у машины бак пустой.
12:16:18 14-10-2025
Гость (11:53:28 14-10-2025) Дядя Петя, ты... В отсутствие топлива встанет вся логистика.... Канешна... Лучше терпеть рост цен... В других странах уже бы костры горели на улицах
12:49:45 14-10-2025
Гость (12:16:18 14-10-2025) Канешна... Лучше терпеть рост цен... В других странах уже бы... И кастрюли на головы бы надели. Стояли бы месяцами на баррикадах (интересно, а на что жить, кто финансирует?).
12:50:31 14-10-2025
Гость (12:16:18 14-10-2025) Канешна... Лучше терпеть рост цен... В других странах уже бы... В Европах бензин по 150 наших рублей. Лошары, не идут на баррикады. Терпилы позорные.
13:31:26 14-10-2025
Гость (12:50:31 14-10-2025) В Европах бензин по 150 наших рублей. Лошары, не идут на бар... Ты даже не осознаешь всю глубину
11:16:02 14-10-2025
Хватит коменты строчить, пора бежать с канистрами на заправку😂
17:02:25 14-10-2025
Гость (11:16:02 14-10-2025) Хватит коменты строчить, пора бежать с канистрами на заправк... канистры? бэээхэхэ. У меня бочка прикопана для таких вот повышений. Заполняется летом и расходуется после повышения. Это ж с 90х так
17:37:39 14-10-2025
Гость (17:02:25 14-10-2025) канистры? бэээхэхэ. У меня бочка прикопана для таких вот по... Бензин портится. Если только ты А-72 покупаешь, он более-менее стабилен...
11:18:22 14-10-2025
Ну теперь побегут покупать
11:24:30 14-10-2025
В Барнауле первые отголоски были неделю назад. Просто висели таблички слив бензовоза, а его нету, чтобы народ не волновать.
11:24:47 14-10-2025
Отставить панику.
Закончился на некоторых частных.
На крупных все есть, на Газпроме, Лукойле, Роснефти.
Хотя момент неприятный.
Меньше поповозок и пробок на дорогах не станет.
11:33:41 14-10-2025
В других странах строят баррикады и жгут заправки... У нас ждут 1917...
12:48:44 14-10-2025
Толян... (11:33:41 14-10-2025) В других странах строят баррикады и жгут заправки... У нас ж... Вна Украине строили баррикады и жгли покрышки.
Хорошо заончили?
Следует знать, что ВСЕ длительные массовые акци протеста ОДНОЗНАЧНО кем-то дирижируются, нужны тщательная подготовка, связь, финансирование, координация. Просто так народ стихийно не собирается и не свергает власть. Народ используют вслепую.
На тот же украинский майдан за 2 месяца до него начали сводить агитационные материалы, в страну въехали сотни "советников". Хочешь так же у нас?
13:55:33 14-10-2025
Толян... (11:33:41 14-10-2025) В других странах строят баррикады и жгут заправки... У нас ж... рэвольюционер, уроки сделал?
14:35:02 14-10-2025
Толян... (11:33:41 14-10-2025) В других странах строят баррикады и жгут заправки... У нас ж... ваши единомышленники и у нас нефтехранилища жгут. раньше хоть только по подъездам гадили
12:17:12 14-10-2025
Сталин спросил бы, это саботаж?
14:32:26 14-10-2025
Гость (12:17:12 14-10-2025) Сталин спросил бы, это саботаж?... это подготовка к подорожанию. поднимут панику, цену раза в 2 - и всё сразу появится
12:19:52 14-10-2025
В крае НПЗ нету... Суриков предлагал НПЗ в Заринске и нефтепровод из Тюмени... Но денег не было... Дальновидный мужик-НПЗ в аграрном крае-себестоимость сельхозпродукции и конкурентоспособность..
12:42:41 14-10-2025
Колян (12:19:52 14-10-2025) В крае НПЗ нету... Суриков предлагал НПЗ в Заринске и нефтеп... за сурикова никто не проголосовал
тогда
выбрали клоуна
12:52:47 14-10-2025
Колян (12:19:52 14-10-2025) В крае НПЗ нету... Суриков предлагал НПЗ в Заринске и нефтеп... Году в 2000-2005 я общался с бухгалтером, которая привлекалась к предварительным расчетам открытия НПЗ в Алтайском крае. Хотели, но не стали. Посчитали что возить цистернами нефть не выгодно.
12:49:06 14-10-2025
Все работают, что за вброс? Бензина хоть залейся.
13:32:21 14-10-2025
Гость (12:49:06 14-10-2025) Все работают, что за вброс? Бензина хоть залейся.... Прям все?)))
12:55:52 14-10-2025
Что с НПЗ в некоторых населенных пунктах, сами знаем. Так что не факт, что в настоящий момент отсутствие завода на территории края это плохо.
12:57:03 14-10-2025
Да не ссы..те, прорвёмся, я вот уже коныка к покупке приглядываю.)))))))))
08:48:13 15-10-2025
Гость (12:57:03 14-10-2025) Да не ссы..те, прорвёмся, я вот уже коныка к покупке пригляд... электромобиль в помощь
08:30:48 16-10-2025
Гость (11:00:15 14-10-2025) жоповозок поубавится а то даже за сигаретами в комок едут - ... Злой ты какой-то... Масштабнее надо смотреть! При отсутствии топлива возникнет проблема с перевозками важных грузов для жизнеобеспечения людей.