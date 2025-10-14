Независимые АЗС приостановили свою работу

14 октября 2025, 10:55, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Новосибирской области закончились запасы топлива популярных марок. Независимые заправочные станции приостановили продажу бензина АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщает "Сиб.фм" со ссылкой на Сергея Лацких, президента Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в Новосибирской области "Сибирь-ГСМ".

Как рассказал Лацких, запасы бензина у участников организации полностью исчерпаны. Все, кроме "Энергии" и "Газойла", прекратили продавать горючее. В ассортименте еще есть дизель, но его запасы также на исходе, а хранилища почти пусты.

Сложившуюся ситуацию он назвал "торговлей с колес" – теперь новые партии топлива сразу идут на заправки, минуя нефтебазы. Помимо этого, продаются остатки старых отгрузок.

Также Лацких предупредил о значительном подорожании топлива. Цены вырастут на пять рублей за литр или более. Причина – рекордный рост биржевых цен на АИ-92 и АИ-95.

Напомним, Новосибирская область возглавила рейтинг роста цен на бензин в Сибири. С июня по август 2025 года стоимость топлива в регионе увеличилась на 38%.