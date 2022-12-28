Пробирает до мурашек. В Барнауле выступит «Шоу световых кукол» от театра Николая Зыкова

Новогоднее представление понравится и детям, и взрослым

28 декабря 2022, 13:01, ИА Амител

Фото: zykov.ru

«Шоу световых кукол» от театра Николая Зыкова (Москва) впервые приедет в Барнаул. Гостей ждет представление со световыми куклами от одного до восьми метров величиной: марионетки, двух- и пятитростевые куклы, гигантская конструкция из нескольких кукол одновременно, которая оживает на глазах у зрителей.

Представление собирает полные залы по всему миру. Создатель шоу Николай Зыков, правнучатый племянник Сергея Образцова, покорил зрителей более чем в 50 странах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

Узнать подробности и купить билеты можно здесь.

«Шоу световых кукол» (ООО «Теле-Клуб Туринг»)

Когда: 7 января, суббота, 12:00

Где: Дворец культуры Моторостроителей

Билеты: на сайте (500-1000 руб.)

Дети до трёх лет проходят бесплатно (без предоставления отдельного места)

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