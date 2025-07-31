Пробка собралась на месте смертельной аварии с бензовозом в Алтайском крае

Проезд затруднен как в сторону Барнаула, так и в сторону Бийска

31 июля 2025, 19:41, ИА Амител

Скриншот из сервиса "2Гис"

Пробка образовалась на Чуйском тракте в районе села Полковниково, где произошло смертельное ДТП с участием бензовоза. Об этом свидетельствуют данные сервиса "2Гис".

На данный момент проезд затруднен как в сторону Бийска, так и в сторону Барнаула. Судя по кадрам из соцсетей, одна из сторон дороги частично заблокирована.

Напомним, что авария произошла днем 31 июля. Как рассказывали в Госавтоинспекции Алтайского края, водитель большегруза выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Qashqai. Водитель легкового автомобиля оказалась в больнице, ее пожилая пассажирка погибла.