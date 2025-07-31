Пробка собралась на месте смертельной аварии с бензовозом в Алтайском крае
Проезд затруднен как в сторону Барнаула, так и в сторону Бийска
31 июля 2025, 19:41, ИА Амител
Скриншот из сервиса "2Гис"
Пробка образовалась на Чуйском тракте в районе села Полковниково, где произошло смертельное ДТП с участием бензовоза. Об этом свидетельствуют данные сервиса "2Гис".
На данный момент проезд затруднен как в сторону Бийска, так и в сторону Барнаула. Судя по кадрам из соцсетей, одна из сторон дороги частично заблокирована.
Напомним, что авария произошла днем 31 июля. Как рассказывали в Госавтоинспекции Алтайского края, водитель большегруза выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Qashqai. Водитель легкового автомобиля оказалась в больнице, ее пожилая пассажирка погибла.
21:03:18 31-07-2025
Не понимаю зачем водители фуры обгоняют 140 км/ч. Им же разрешено всего 70 км/ч. Торопятся почему-то. За превышение скорости в два раза лишение прав на 6 мес. У них же тахографы какие-то, в конце концов.
21:36:51 31-07-2025
Гость (21:03:18 31-07-2025) Не понимаю зачем водители фуры обгоняют 140 км/ч. Им же разр... Садись, два! Права завтра сдай в ГИБДД. Фурам точно также разрешено 90 + они как все пользуются не штрафуемым порогом. А так то у них еще и ограничители по скорости стоят. И да, где написано про 140?
00:54:28 01-08-2025
Гость (21:36:51 31-07-2025) Садись, два! Права завтра сдай в ГИБДД. Фурам точно также ра... Два тебе. Тяжёлым грузовикам, как раз как в новости - макс 70 вне населенных пунктах. 90 можно на магистралях, но таких нет в Алтайском крае.
00:55:34 01-08-2025
Гость (21:03:18 31-07-2025) Не понимаю зачем водители фуры обгоняют 140 км/ч. Им же разр... При чём тут скорость? Он мог и с 50 км выехать на встречную.
07:50:38 01-08-2025
Гость (00:55:34 01-08-2025) При чём тут скорость? Он мог и с 50 км выехать на встречную.... А при том, что на скорости 120 км эта тяжёлая махина всё сносит и убивает всех на пути, не успевая оттормозиться.
А так как эти дебилы-водятлы, без мозга, тупые бараны, носяться на скорости 120+, вот и получается встречка = смерть.
А если он ехали 70, то скорее всего он бы либо успел оттормозиться, либо дтп не было бы таким тяжёлым.
10:43:54 01-08-2025
Гость (07:50:38 01-08-2025) А при том, что на скорости 120 км эта тяжёлая махина всё сно... Будешь нестись на легковой, даже если боком выедет не уступит дорогу грузовик без скорости - мало не покажется
09:14:19 01-08-2025
если бы он ехал 70 (или даже 90), вряд ли бы он выехал на встречку кого то обгонять... при перевозке опасных грузов (бензовоз), рекомендованная скорость - 70 км/час. (
10:45:34 01-08-2025
Гость (09:14:19 01-08-2025) если бы он ехал 70 (или даже 90), вряд ли бы он выехал на вс... В теории да, но вдруг трактор объезжал или тошнота
11:24:02 01-08-2025
Гость (10:45:34 01-08-2025) В теории да, но вдруг трактор объезжал или тошнота... если так, то значит не убедился в безопасности своего манёвра при выезде на встречку...