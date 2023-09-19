Пробки в Барнауле достигли 8 баллов утром 19 сентября

Самая сложная обстановка – на Калинина, Павловском тракте и Власихинской

19 сентября 2023, 08:25, ИА Амител

Пробка на улице Цеховой / Фото: amic.ru

Пробки в Барнауле утром 19 сентября достигли 8 баллов из 10, следует из данных 2ГИС.

Наибольшие трудности наблюдаются на проспекте Калинина, Павловском тракте, улице Власихинской и шоссе Ленточный бор.

Также загружены улицы Кутузова, Попова, Балтийская, Солнечная Поляна, Советской Армии, 2-я Строительная, Цеховая, Профинтерна и некоторые другие.