Пробки в Барнауле достигли 8 баллов утром 19 сентября
Самая сложная обстановка – на Калинина, Павловском тракте и Власихинской
19 сентября 2023, 08:25, ИА Амител
Пробка на улице Цеховой / Фото: amic.ru
Пробки в Барнауле утром 19 сентября достигли 8 баллов из 10, следует из данных 2ГИС.
Наибольшие трудности наблюдаются на проспекте Калинина, Павловском тракте, улице Власихинской и шоссе Ленточный бор.
Также загружены улицы Кутузова, Попова, Балтийская, Солнечная Поляна, Советской Армии, 2-я Строительная, Цеховая, Профинтерна и некоторые другие.
08:35:22 19-09-2023
Отключите светофоры (как вчера вечером) И все роблемы прекратятся .