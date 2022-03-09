«Академия шахмат» объявляет новый набор мальчиков и девочек в филиал на улице Сергея Ускова

«Академия шахмат» объявляет набор девочек и мальчиков в новый филиал, открытый в Барнауле на улице Сергея Ускова, 3. Будут сформированы группы на 1-2 года обучения в первую и вторую смену, а также школа раннего развития для детей-дошкольников.

Предварительное расписание:

— понедельник-среда — 15:00-16:00, преподаватель Лидия Землянова;

— вторник-четверг — 17:00-18:00, преподаватель Наталья Шаталова.

Будет также сформирована утренняя группа — по ней расписание и преподаватель ещё утверждаются.

Занятия будут вести опытные педагоги — специалисты с профильным педагогическим образованием. Большинство из них — кандидаты в мастера по шахматам. Их задача — научить детей этой интересной и развивающей игре на профессиональном уровне.

Однако основная цель работы «Академии» — не только спортивные достижения, но и популяризация шахмат среди детей и взрослых. Здесь занимаются около 350 ребят самых разных возрастов из различных городов и районов Алтайского края. Помимо обучения, «Академия шахмат» постоянно проводит шахматные праздники: викторины, сеансы одновременной игры (в том числе с приглашёнными международными гроссмейстерами), семейные турниры.

«Академия шахмат» была создана в регионе в 2019 году. Благодаря сильному тренерскому коллективу и хорошим условиям для занятий её воспитанники добиваются успехов на соревнованиях городского и краевого уровней.

Все подробности можно узнать на сайте и по телефону: 8-963-500-77-03. Следите за новостями в instagram-аккаунте академии.

«Академия шахмат»

Адреса: ул. Советская, 4 «Краевой шахматный клуб»

ул. Власихинская, 166, ТЦ «Заря», 3 этаж

ул. Ускова, 3 «Фабрика предпринимательства».

Тел: 8-963-500-77-03

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