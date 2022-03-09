«Академия шахмат» объявляет новый набор мальчиков и девочек в филиал на улице Сергея Ускова
Будут сформированы группы для обучения в первую и вторую смены
«Академия шахмат» объявляет набор девочек и мальчиков в новый филиал, открытый в Барнауле на улице Сергея Ускова, 3. Будут сформированы группы на 1-2 года обучения в первую и вторую смену, а также школа раннего развития для детей-дошкольников.
Предварительное расписание:
— понедельник-среда — 15:00-16:00, преподаватель Лидия Землянова;
— вторник-четверг — 17:00-18:00, преподаватель Наталья Шаталова.
Будет также сформирована утренняя группа — по ней расписание и преподаватель ещё утверждаются.
Занятия будут вести опытные педагоги — специалисты с профильным педагогическим образованием. Большинство из них — кандидаты в мастера по шахматам. Их задача — научить детей этой интересной и развивающей игре на профессиональном уровне.
Однако основная цель работы «Академии» — не только спортивные достижения, но и популяризация шахмат среди детей и взрослых. Здесь занимаются около 350 ребят самых разных возрастов из различных городов и районов Алтайского края. Помимо обучения, «Академия шахмат» постоянно проводит шахматные праздники: викторины, сеансы одновременной игры (в том числе с приглашёнными международными гроссмейстерами), семейные турниры.
«Академия шахмат» была создана в регионе в 2019 году. Благодаря сильному тренерскому коллективу и хорошим условиям для занятий её воспитанники добиваются успехов на соревнованиях городского и краевого уровней.
Все подробности можно узнать на сайте и по телефону: 8-963-500-77-03. Следите за новостями в instagram-аккаунте академии.