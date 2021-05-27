Алтайский СК возбудил дело о халатности из-за избиения школьницы

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" в связи с появлением видеозаписи с издевательствами сверстниц над 11-летней девочкой в заброшенном здании на территории Барнаула, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

"Вопиющее по своей жестокости преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц системы органов профилактики и образования города Барнаула и регионального правительства", – уточнили в ведомстве.

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Прочее Прокуратура блокирует сайты с видео об избиении девочки в Барнауле

Следственные органы также напомнили об уголовной ответственности за раскрытие данных, позволяющих установить личность малолетних участниц инцидента, а также за распространение видео, которое отнесли к "рекламированию порнографических материалов".

Ранее прокуратура приняла меры к блокировке содержания интернет-страниц, где размещена видеозапись случившегося.

Напомним, 26 мая в соцсетях появилась информация, что три девочки, старшей из которых 14 лет, жестоко издевались над школьницей в Барнауле. Ученицы заманили девочку в заброшенное здание, избили и всячески истязали, а затем совершили сексуальное насилие в её отношении. Всё это снимали на камеру.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера против малолетней".