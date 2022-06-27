Эксперты рассказали, ждать ли понижения цен на строительные материалы в 2022 году

В марте, после объявления санкций, значительно выросли цены на стройматериалы. На это повлияли трудности с международной логистикой, а также увеличившийся спрос среди покупателей в марте 2022 года, который спровоцировал временный дефицит продукции.

Сейчас у части товаров строительного рынка цена стала меньше. Но есть такие категории, где не стоит надеяться на снижение стоимости, а где-то остро может встать и вопрос самого наличия товара — уже по любой цене.

Эксперты строительного гипермаркета «Формула М2» выделили в ряд «проблемных» такие группы товаров, как:

− обои;

− лакокрасочные материалы;

− сантехника: ванны, душевые кабины, смесители, унитазы;

− отделочные материалы.

Фото: строительный гипермаркет «Формула М2»

Проблема в том, что часть этих товаров или их комплектующих попали под санкции, а некоторые производители сами отказались поставлять их в Россию. Другая часть продукции оказалась в дефиците из-за их производства или комплектующих к ним на Украине. Кроме того, в производстве некоторых из этих групп товаров использовали технологии, патенты на которые принадлежат странам, вводившим санкции.

«Из-за этого уже скоро мы почувствуем дефицит этих товаров, пока в России не наладится производство своих соответствующих по качеству торговых марок. А произойдёт это не так скоро, как хотелось бы, поскольку замену компонентов найти сложно, а создать замену технологиям ещё сложнее. Кроме того, отечественные заводы на сегодня не справляются, потому что клиенты ранее отправляли часть заказов зарубежным партнёрам, а теперь вынуждены искать поставщиков внутри страны. Время на выполнение заказов увеличилось, и заводы пока не могут полностью обеспечить рынок недостающим количеством товаров», — объяснили эксперты гипермаркета «Формула М2».

Фото: строительный гипермаркет «Формула М2»

Например, цена в закупе на унитазы в этом месяце выросла уже на 10%. И в прогнозе на следующий месяц — ещё 10%. Соответственно, для клиентов цены тоже вырастут.

Поэтому если вы планируете начать или закончить ранее приостановленный ремонт — сейчас купить материалы будет выгоднее, чем через месяц, считают эксперты «Формулы М2», ведь изменение курса уже учтено во многих товарных группах. Кроме того, в магазинах сети регулярно проходят акции — вы сможете сэкономить и получить удовольствие от ремонта.