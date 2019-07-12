Франчайзинг: как быстро заработать миллионы
Существует ли путь идеального во всех смыслах бизнеса
Открыть свое дело. Для новичка в бизнесе это схоже с прыжком в океан - не знаешь, какая там глубина, какие обитатели поджидают в просторах. Но в случае, если надоело работать "на дядю" и безвылазно сидеть в офисе, все риски предпринимательства отходят на второй план. Свободное плавание так пленяет и завораживает.
Наиболее выгодной в таком случае бизнес-моделью является франчайзинг, когда соотношение первоначальных вложений и окупаемости является наиболее оптимальным. Не нужно тратить время и средства на создание чего-то нового. Франшиза уже дает своему владельцу готовый бизнес-план и поддержку со стороны профессионалов, которые помогут в мельчайших деталях сделать то, на чем можно не только работать, но и зарабатывать.
Несмотря на то, что в России возможность купить франшизу появилась не так давно, эта сфера бизнеса на текущий момент является лидирующей в нашей стране.
Но как не потеряться в многообразии франшиз, которые на сегодняшний день получают такое скорое развитие? Областей, которые охватил франчайзинг, невероятное множество.
"Амик" постарался отобрать наиболее интересные для Барнаула варианты.
- Франшиза сервисного центра по ремонту мобильной техники.
Представить современного человека без смартфона или планшета уже невозможно. Бывают неполадки у техники даже зарекомендовавшего себя бренда. А так как этот элемент жизни нужен практически ежеминутно, актуальность сервиса, где бы быстро и качественно починили мобильное устройство, велика. Занявшись франшизой такого направления, вы можете быть и директором, и работником. Вложения "под ключ" колеблются в районе 1 миллиона рублей.
- Франшиза салона красоты.
Все больше людей, несмотря на загруженность и стремительный ритм жизни, стали ухаживать за собой. И все больше предпочитают доверять себя профессионалам. При этом чем креативнее подход к атмосфере салона, внимательнее отношение к интересам клиента, тем и продуктивнее будет развиваться бизнес. Именно поэтому сейчас в салоне клиента не просто подстригут, сделают маникюр или архитектуру бровей, но и подарят особое настроение, погрузив в атмосферу, к примеру, необычного интерьера с ароматным кофе и вкуснейшим десертом.
Франшиза может включать в себя целый комплекс услуг красоты, а может иметь узкую направленность: барбершоп, фейсфитнес, маникюр/педикюр, массаж и т.д. Первоначальные вложения "стартуют" от 800 тысяч до 2,5 миллионов рублей.
- Франшиза развлечений и досуга.
Если вы экстраверт, любите и хотите создавать хорошее настроение для людей, данное направление – идеальный вариант.
Организация праздников или парки развлечений, детские футбольные/танцевальные школы или школы робототехники/программирования, центр развития эмоционального интеллекта детей, центр женского развития. Выбор зависит лишь от того, в чем вы сами будете чувствовать желание работать, а опытные бизнесмены выбранной франшизы помогут во всем остальном: от подбора идеального места в Барнауле до отбора сотрудников. Стартовые инвестиции находятся в пределах 400 тысяч - 5 миллионов рублей.
- Франшиза для сезонной деятельности.
Этот вариант подходит для тех, у кого есть желание заниматься бизнесом, но нет возможности делать это круглогодично. Суть заключена в том, что за небольшой период времени можно заработать приличную сумму денег. Такой бизнес может быть построен на торговле, производстве или предоставлении услуг.
К примеру, в летний период вы можете устанавливать ларьки с мороженым на пляже своего города, продавать пляжные принадлежности и купальники, организовать прием летних ягод и фруктов и так далее. Первоначальные инвестиции - от 200 тысяч рублей.
- Франшиза в сфере общепита.
Многие экономические обозреватели с уверенностью называют франчайзинг в сфере общепита популярным, быстроразвивающимся и прибыльным. Однако, ниша общепита на сегодня буквально переполнена заведениями различного формата и различной концепции. Спрос рождает предложение – день современного человека уже сложно представить без кофе на вынос, заказа пиццы в честь праздника или коробочки Wok на обеденный перерыв. Ну а аппетитная шаурма в качестве быстрого перекуса вообще воспринимается, как норма.
Отсюда и стремление выделиться на фоне других в честной конкурентной борьбе ради того, чтобы люди назвали вашу точку "таким классным местом" и стали постоянными клиентами.
Франшиза сети ресторанов быстрого питания "Гриль №1" — это проверенная бизнес-модель, с каждым годом набирающая обороты.
Ежемесячно сеть продает 60 000 единиц шаурмы, 12 000 коробочек Wok, 7 000 пицц. 8 лет на рынке, 7 торговых точек в Барнауле, 4 из которых запущены по франшизе. Уже год франчайзинговый проект успешно действует в Новокузнецке. Недавно "Гриль №1" заработал в Новосибирске. В середине июля этого года Новосибирск порадует открытие еще одной точки. Параллельно "Гриль №1" зайдет в Рубцовск.
Впечатляет, правда? Такой успех стал возможен, благодаря происходящему в обществе слому стереотипа, что общепит – это "да, быстро, но не факт, что вкусно, и уж точно не полезно".
Почему гости выбирают "Гриль №1":
- Лучшие ингредиенты: свежее мясо от надежных поставщиков, лапша и соус собственного приготовления, пицца из правильного теста;
- Собственное производство. "Гриль №1" не приемлет использование полуфабрикатов сторонних производителей, все ингредиенты для блюд производятся в собственных цехах;
- Уникальные рецептуры и технологии: только отработанные годами технологии производства блюд;
- Система контроля качества: контроль качества на всех этапах производства, обеспечивающий безусловное выполнение всех требований.
Главным же секретом успеха компании является отлаженный механизм работы и, конечно же, люди – увлеченные и настроенные на успех.
Высокий уровень сервиса, скорость, качество и вкус – это именно то, что отличает "Гриль №1". Замечено - люди с улыбкой приходят сюда снова и рекомендуют эту сеть своим знакомым и друзьям. В социальных сетях сети больше 18000 реальных подписчиков, которые с удовольствием следят за новостями ресторана, радуясь акциям и постоянным интересным предложениям.
Что из этого следует? Правильно! Стабильная чистая прибыль. Открыть свой ресторан и уже в первый год заработать 3 миллиона рублей – это не выдумка, а реальность, в которой убедились многие.
"Гриль №1" дала весьма не плохой толчок начинающим предпринимателям – на каждом этапе оказывается помощь. Плюс хороший доход. Также сеть ресторанов быстрого питания может стать неплохим дополнительным бизнесом – при наличии отлаженной бизнес-модели и высоким доходом можно расширить свои горизонты и в разы увеличить поле для деятельности.
Франшиза окупится для своего ресторатора за 8 месяцев. И это притом, что первоначальные вложения являются весьма лояльными для сети ресторанов быстрого питания такого уровня:
- начальные инвестиции на оборудование, рекламу, материалы и другие расходы - от 1 300 000 рублей;
- паушальный взнос - от 500 000 рублей.
Кроме того, сеть создает для своих будущих рестораторов выгодные условия. К примеру, можно получить неплохую скидку – 50 тысяч рублей – на покупку франшизы "Гриль №1", получив образование в "Школе Шаурмы".
"Школа Шаурмы" - это трехдневный интенсивный курс, на котором специалисты компании обучают всем тонкостям ведения бизнеса, работе с продуктами, документации и поиску правильного места для своего ресторана. Студенты этого уникального образовательного проекта, выпустившиеся в числе первых, уже находятся в процессе запуска своих ресторанов в Новосибирске и Ямало-Ненецком автономном округе.
В их числе можете оказаться и вы. Получить всю информацию или записаться на курс можно на сайте: http://schoolgrill1.ru.
Гриль №1
Телефон: 8 (3852) 57-17-76
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