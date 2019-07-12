Франчайзинг: как быстро заработать миллионы

Открыть свое дело. Для новичка в бизнесе это схоже с прыжком в океан - не знаешь, какая там глубина, какие обитатели поджидают в просторах. Но в случае, если надоело работать "на дядю" и безвылазно сидеть в офисе, все риски предпринимательства отходят на второй план. Свободное плавание так пленяет и завораживает.

Наиболее выгодной в таком случае бизнес-моделью является франчайзинг, когда соотношение первоначальных вложений и окупаемости является наиболее оптимальным. Не нужно тратить время и средства на создание чего-то нового. Франшиза уже дает своему владельцу готовый бизнес-план и поддержку со стороны профессионалов, которые помогут в мельчайших деталях сделать то, на чем можно не только работать, но и зарабатывать.

Несмотря на то, что в России возможность купить франшизу появилась не так давно, эта сфера бизнеса на текущий момент является лидирующей в нашей стране.

Но как не потеряться в многообразии франшиз, которые на сегодняшний день получают такое скорое развитие? Областей, которые охватил франчайзинг, невероятное множество.

"Амик" постарался отобрать наиболее интересные для Барнаула варианты.

Франшиза сервисного центра по ремонту мобильной техники.

Представить современного человека без смартфона или планшета уже невозможно. Бывают неполадки у техники даже зарекомендовавшего себя бренда. А так как этот элемент жизни нужен практически ежеминутно, актуальность сервиса, где бы быстро и качественно починили мобильное устройство, велика. Занявшись франшизой такого направления, вы можете быть и директором, и работником. Вложения "под ключ" колеблются в районе 1 миллиона рублей.

Франшиза салона красоты.

Все больше людей, несмотря на загруженность и стремительный ритм жизни, стали ухаживать за собой. И все больше предпочитают доверять себя профессионалам. При этом чем креативнее подход к атмосфере салона, внимательнее отношение к интересам клиента, тем и продуктивнее будет развиваться бизнес. Именно поэтому сейчас в салоне клиента не просто подстригут, сделают маникюр или архитектуру бровей, но и подарят особое настроение, погрузив в атмосферу, к примеру, необычного интерьера с ароматным кофе и вкуснейшим десертом.

Франшиза может включать в себя целый комплекс услуг красоты, а может иметь узкую направленность: барбершоп, фейсфитнес, маникюр/педикюр, массаж и т.д. Первоначальные вложения "стартуют" от 800 тысяч до 2,5 миллионов рублей.

Франшиза развлечений и досуга.

Если вы экстраверт, любите и хотите создавать хорошее настроение для людей, данное направление – идеальный вариант.

Организация праздников или парки развлечений, детские футбольные/танцевальные школы или школы робототехники/программирования, центр развития эмоционального интеллекта детей, центр женского развития. Выбор зависит лишь от того, в чем вы сами будете чувствовать желание работать, а опытные бизнесмены выбранной франшизы помогут во всем остальном: от подбора идеального места в Барнауле до отбора сотрудников. Стартовые инвестиции находятся в пределах 400 тысяч - 5 миллионов рублей.

Франшиза для сезонной деятельности.

Этот вариант подходит для тех, у кого есть желание заниматься бизнесом, но нет возможности делать это круглогодично. Суть заключена в том, что за небольшой период времени можно заработать приличную сумму денег. Такой бизнес может быть построен на торговле, производстве или предоставлении услуг.

К примеру, в летний период вы можете устанавливать ларьки с мороженым на пляже своего города, продавать пляжные принадлежности и купальники, организовать прием летних ягод и фруктов и так далее. Первоначальные инвестиции - от 200 тысяч рублей.

Франшиза в сфере общепита.

Многие экономические обозреватели с уверенностью называют франчайзинг в сфере общепита популярным, быстроразвивающимся и прибыльным. Однако, ниша общепита на сегодня буквально переполнена заведениями различного формата и различной концепции. Спрос рождает предложение – день современного человека уже сложно представить без кофе на вынос, заказа пиццы в честь праздника или коробочки Wok на обеденный перерыв. Ну а аппетитная шаурма в качестве быстрого перекуса вообще воспринимается, как норма.

Отсюда и стремление выделиться на фоне других в честной конкурентной борьбе ради того, чтобы люди назвали вашу точку "таким классным местом" и стали постоянными клиентами.

Франшиза сети ресторанов быстрого питания "Гриль №1" — это проверенная бизнес-модель, с каждым годом набирающая обороты.

Ежемесячно сеть продает 60 000 единиц шаурмы, 12 000 коробочек Wok, 7 000 пицц. 8 лет на рынке, 7 торговых точек в Барнауле, 4 из которых запущены по франшизе. Уже год франчайзинговый проект успешно действует в Новокузнецке. Недавно "Гриль №1" заработал в Новосибирске. В середине июля этого года Новосибирск порадует открытие еще одной точки. Параллельно "Гриль №1" зайдет в Рубцовск.

Впечатляет, правда? Такой успех стал возможен, благодаря происходящему в обществе слому стереотипа, что общепит – это "да, быстро, но не факт, что вкусно, и уж точно не полезно".

Почему гости выбирают "Гриль №1":

Лучшие ингредиенты: свежее мясо от надежных поставщиков, лапша и соус собственного приготовления, пицца из правильного теста;

Собственное производство. "Гриль №1" не приемлет использование полуфабрикатов сторонних производителей, все ингредиенты для блюд производятся в собственных цехах;

Уникальные рецептуры и технологии: только отработанные годами технологии производства блюд;

Система контроля качества: контроль качества на всех этапах производства, обеспечивающий безусловное выполнение всех требований.

Главным же секретом успеха компании является отлаженный механизм работы и, конечно же, люди – увлеченные и настроенные на успех.

Высокий уровень сервиса, скорость, качество и вкус – это именно то, что отличает "Гриль №1". Замечено - люди с улыбкой приходят сюда снова и рекомендуют эту сеть своим знакомым и друзьям. В социальных сетях сети больше 18000 реальных подписчиков, которые с удовольствием следят за новостями ресторана, радуясь акциям и постоянным интересным предложениям.

Что из этого следует? Правильно! Стабильная чистая прибыль. Открыть свой ресторан и уже в первый год заработать 3 миллиона рублей – это не выдумка, а реальность, в которой убедились многие.

"Гриль №1" дала весьма не плохой толчок начинающим предпринимателям – на каждом этапе оказывается помощь. Плюс хороший доход. Также сеть ресторанов быстрого питания может стать неплохим дополнительным бизнесом – при наличии отлаженной бизнес-модели и высоким доходом можно расширить свои горизонты и в разы увеличить поле для деятельности.

Франшиза окупится для своего ресторатора за 8 месяцев. И это притом, что первоначальные вложения являются весьма лояльными для сети ресторанов быстрого питания такого уровня:

начальные инвестиции на оборудование, рекламу, материалы и другие расходы - от 1 300 000 рублей;

паушальный взнос - от 500 000 рублей.

Кроме того, сеть создает для своих будущих рестораторов выгодные условия. К примеру, можно получить неплохую скидку – 50 тысяч рублей – на покупку франшизы "Гриль №1", получив образование в "Школе Шаурмы".

"Школа Шаурмы" - это трехдневный интенсивный курс, на котором специалисты компании обучают всем тонкостям ведения бизнеса, работе с продуктами, документации и поиску правильного места для своего ресторана. Студенты этого уникального образовательного проекта, выпустившиеся в числе первых, уже находятся в процессе запуска своих ресторанов в Новосибирске и Ямало-Ненецком автономном округе.

В их числе можете оказаться и вы. Получить всю информацию или записаться на курс можно на сайте: http://schoolgrill1.ru.

Гриль №1

Телефон: 8 (3852) 57-17-76

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