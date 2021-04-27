Грузовик сбил женщину на проспекте Красноармейском в Барнауле

Водитель грузовика Volvo с прицепом сбил пешехода на проспекте Красноармейском в Барнауле, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

Авария произошла около 14:35 27 апреля рядом со зданием № 75. По информации правоохранителей, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда её сбил грузовой автомобиль под управлением 49-летнего мужчины.

Женщина получила телесные повреждения. Пострадавшую увезли на автомобиле скорой помощи в городскую больницу № 1.

На месте происшествия работает экипаж ГИБДД Барнаула. Полицейские выясняют причины и обстоятельства случившегося.