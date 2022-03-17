Народные приметы: как 18 марта заговорить грядки на урожай

Конон Огородник — славянский праздник, который приходится на 18 марта. Церковь в этот день вспоминает великомученика Конона Мандонского — градаря (огородника), пострадавшего за христианскую веру. 18 марта крестьяне начинали работы на земле, а чтобы посевной сезон прошёл удачно, исполняли особые обряды.



Что было принято делать на Конона Огородника и как по приметам в этот день предсказывали погоду, читайте на amic.ru.

Какими делами прославился Конон Мандонский?

Святой родился в Назарете в начале III века в семье простых земледельцев. Конон во времена царствования Деция Траяна проживал в Мандоне (предположительно, одно из первых христианских поселений) и мирно занимался огородничеством. Он был добрым, смиренным, благодетельным человеком и свято верил в Христа.



В 250 году Деций начал жестокие гонения на христиан. Он издал указ, в котором требовал, чтобы каждый гражданин выразил поклонение языческим богам через жертвоприношение. Конон отказался от обряда и был подвергнут пыткам. Однако это не заставило мученика покориться. Тогда в его ноги вбили гвозди и заставили бежать перед колесницей, пока тот не упал под колёса повозки и не умер в мучительной агонии. Конон был возведён в ранг святых как одна из жертв христианских гонений Траяна.

Как 18 марта совершали обряд от трёх бед?

На Конона было принято совершать заговор от трёх напастей: засухи, мошкары и червей. Крестьяне выходили на огород и выкапывали три ямки — по одной на каждое бедствие — и читали над ними заговор:



— От мошек: «Мошьё да комарьё. Тут вам не болота, а жаркая сушь. На кочку к болотному царю летите, а нас обходите».



— От засухи: «Ветер приди. Тучу с собой приведи. Землю водой напои. Чтоб родила она, чтоб плодила. Людей добрых кормила».



— От червей: «Не бейте черви, не ешьте нивы, не грызите озимых. Подите вы на зелёную дубраву, да на осиновый лист. А если не уйдёте, спущу на вас птиц — крылья железные, ноги булатные. Почнут они вас и роду вашего не будет».



После прочтения заговоров каждую лунку закапывали, а землю тщательно утрамбовывали.

Как на Руси выражали уважение Святому Конону?

С древних времён у славян сохранился обычай 18 марта приступать к возделыванию почвы. Чтобы задобрить Конона Огородника, требовалось выйти в поле, вскопать и удобрить навозом хотя бы небольшой участок земли. Перед этим обязательно нужно было встать с первыми лучами солнца, умыться святой водой и трижды перекреститься. Считалось, что благодаря обряду Святой позаботится о хорошем урожае.

Какой заговор 18 марта женщины читали против оспы?

В день Конона Огородника девушки и женщины совершали обряды на красоту и молодость кожи, а также читали заговоры от оспы. Для этого 18 марта искали только что родившегося щенка и брали у него небольшой клочок шерсти. Затем зажимали шёрстку в кулак, вставали около больного и приговаривали: «Собака ощенилась. У ней дитя родилось. Кожа у щенка гладкая и бархатистая, шёрстка мягкая и шелковистая. Пусть и обличье (имя) сравняется, а болячка больше не появится. Аминь».



После прочтения заговора шерсть сжигали над свечой, заранее купленной в церкви в среду, пятницу или субботу. При этом трижды плевали через левое плечо, а пепел развеивали по ветру.