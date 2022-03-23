Народные приметы: как 23 марта привлечь удачу и не обеднеть

23 марта на Руси отмечают День Василисы — вешней воды указательницы. В народе считалось, что к этому моменту зима окончательно покидает землю, а на смену ей, наконец-то, приходит весна с мартовскими грозами. В православном календаре 23 марта почитают Василису Коринфскую — святую великомученицу, пострадавшую за христианскую веру.



Почему 23 марта в народе прозвали Василисой и как в этот день лечили куриную слепоту — читайте на amic.ru.

Почему Василиса Коринфская была причислена к лику Святых?

Как известно из истории, в III веке нашей эры в Римской империи шли жестокие гонения на христиан. В 258 году во время церковного молебна римские солдаты схватили нескольких верующих, среди которых была и Василиса Коринфская, привезли всех на суд и пригрозили страшными пытками и казнью, если те не отрекутся от веры в Иисуса.



Угрозы не возымели никакого действия, и тогда праведников посадили на корабль и увезли в открытое море. Когда из-за горизонта перестал быть виден берег, их сбросили в водоворот. Но вера христианских праведников была настолько сильна, что при помощи молитвы они не утонули, а, напротив, смогли пойти по воде и стали петь гимны, прославляющие Бога.



Язычников поразило и устрашило это явление, поэтому они снова поймали мучеников, привязали к их ногам тяжёлые камни и утопили. Позже Василису Коринфскую и её сподвижников причислили к лику святых.

Как на Василису защищали постройки от талых вод?

Чтобы вода не проникла в подпол и погреба, во дворе рыли отводные каналы и читали молитвы перед образом мученицы Василисы для защиты подворья от талых вод. Считалось, что если мольбы не подействовали и дом подтопило, это верный знак того, что в семье зимой грешили, а вода вездесущая в щель проникла, об этом узнала и донесла святой.

Почему 23 марта обязательно ходили на рыбалку?

Верили, что повелительница талых вод помогает людям в ловле плотвы — пресноводной рыбы, которая в изобилии водилась в реках и озёрах. Её жарили, вялили, добавляли в уху. Блюда из плотвы считались очень полезными для восстановления организма после продолжительной зимы.

Какие ещё традиции соблюдали на Василису?

23 марта хозяйки баловали домочадцев вкусной едой и выпечкой — готовили блины, булочки, пекли пироги с кашей, грибами, маком. Василиса считалась благоприятным днём для уборки в доме. Женщины в это время обязательно зажигали лампадку или красную свечу. После уборки жилище окуривали мирой, а по углам брызгали святой водой.

Как на Василису лечили куриную слепоту?

Эта хворь довольно часто поражала русичей. Возникала она от недостатка витаминов после долгой зимы. На Василису больные шли к знахарям в надежде излечиться. Лекари в этот день читали особый заговор на глаза: «Полутьма и тьма. Час вечерний и час закатный. Не лишайте глаза раба Божьего (имя) света бела. Пусть как сова ночью очи глядят, да всё видят. Чтоб свет белый им не застен был во веки вечные. Аминь».

Что нельзя было делать на Василису Коринфскую?

По народным поверьям, на Василису нельзя было выполнять земляные работы. Говорили, что посаженное в этот день семя или дерево всё равно не вырастет, зато заполучить проблемы и безденежье вполне возможно.



Не следовало 23 марта застилать кровати чистым бельём. Якобы если так сделать, будут сниться страшные сны.



На Василису не вспоминать плохими словами давно усопших родственников. Думали, что если нарушить этот запрет, они придут и накажут тех, кто их оскорбил.



А ещё 23 марта запрещалось отказывать в просьбах и милостыне. Якобы в противном случае сам в скором времени окажешься на месте просящего.