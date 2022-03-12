Что нужно сделать 13 марта, чтобы обрести удачу и стать счастливым?

Василий Капельник отмечается 12 марта в високосный год и 13 марта в невисокосный (2022 год — невисокосный). В этот день Православная церковь вспоминает Василия Декаполита — преподобного, жившего в VII-VIII веках. Всю жизнь этот монах наставлял людей на путь добродетели и праведности. Умер по естественным причинам примерно в 750 году. В народе этот день получил много разных названий, связанных с именем святого: Василий Древоруб, Тёплый или Исповедник. Ещё иногда этот день называют Овечья одышка.



Почему 13 марта приносили в дом еловые или сосновые ветки, зачем пекли калачи и для чего детей закутывали в овечью шкуру и клали возле порога — читайте на amic.ru.

Почему 13 марта получил столько разных названий в народе?

Василий Декаполит был исповедником, или преподобноисповедником. Это слово в Церкви применялось к тем монахам, кто умер собственной смертью, но при жизни подвергался гонениям и требованиям отречься от веры христовой. Позднее так стали называть всех святых, пострадавших от действий иконоборцев. Так 13 марта получил название Василий Исповедник.



Прозвище Древоруб этот день получил, потому что на Василия на Руси начинали рубить лес.



Капельником 13 марта называют из-за капели. В этот день солнце днём хорошо припекает и сосульки начинают таять. Отсюда же идёт и название Тёплый.

Зачем на Василия резали в лесу еловые и сосновые ветки и несли их в дом?

Считалось, что хвойный аромат изгоняет из жилого помещения дух зимы и оздоравливает воздух. Кстати, в этом есть доля правды.



Вместе с ароматом хвои выделяются эфирные масла, в которых много фитонцидов. Они обладают свойством дезинфицировать воздух в помещении, так как убивают ряд болезнетворных бактерий. Особенно эффективны они против туберкулёзной палочки.



Сам же аромат, как выяснили современные учёные, тоже оказался полезен. Он хорошо снимает чувство тревоги и даже помогает бороться с депрессией. Долгие зимние вечера, длительное пребывание в закрытом помещении, особенно в северных регионах с суровой зимой, и правда вгоняли людей в грусть (так раньше называли депрессивные состояния). Приносимые в дом на Василия Капельника ветки ели или сосны действительно улучшали настроение.

Для чего 13 марта собирали сосновые почки?

Считалось, что они эффективны против простудных заболеваний. Современные исследования показали, что наши предки не ошибались.



Сосновые почки и сегодня используются для лечения разных болезней. Настои, отвары и настойки из них применяются в медицине как отхаркивающее средство. Включают сосновые почки и в грудные сборы. Также их применяют для ингаляций верхних дыхательных путей.

Что такое «овечья одышка» и как от этой болезни избавляли детей на Руси?

Овечья одышка — ещё более экзотический эпитет для 13 марта, чем те, о которых мы рассказали выше. Хотя и это название объясняется просто.



На Руси дети нередко страдали от брюшной водянки. Иначе эта болезнь называется асцит. При ней в брюшной полости скапливается жидкость. Она давит на диафрагму, и ребёнок испытывает ощутимую нехватку воздуха. В народе болезнь называли овечья одышка, и лечили странным, на взгляд современного человека, способом. И лечили именно на Василия Капельника.



Ребёнка заворачивали в овечью шкуру или тулуп и клали возле порога. Затем отец сначала заводил в дом овец, а потом выводил их на улицу. Считалось, что животные, проходя мимо ребёнка, забирают хворь с собой. Правда, описанные действия никогда не помогали.

Зачем на Василия Капельника пекли калачи?

Считалось, что если поесть калача на голодный желудок, можно обрести удачу, а то и стать счастливым. К выпечке приступали 13 марта с раннего утра. Занимались калачами обычно девушки. Как только выпечка была готова, звали в гости всю родню.