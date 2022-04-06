Что должна сделать девушка 6 апреля, чтобы встретить достойного жениха?

6 апреля на Руси прозвали Артемон — дери полоз. В этот день крестьяне меняли сани на телегу, боясь ободрать полозья при езде по оттаявшей дороге, а также спешили переделать все дела — ведь на следующий день отмечали Благовещение, когда запрещена всякая работа. По церковному календарю 6 апреля — день памяти святителя Артемия, епископа Селевкийского. Девушки верили, что святой им пошлёт хорошего жениха, если выполнить одно небольшое условие. А ещё в этот день изгоняли нечисть из дома. Как? Читайте на amic.ru.

Кто такой святитель Артемий?

Артемий родился и жил в Селевкии (город-крепость в Писидии, исторической области Малой Азии) в I-II веках. Один из первых в городе принял Святое Крещение. Первоверховный Апостол Павел поставил его епископом местной церкви.



Артемия любили в народе. У нищих, сирот, вдов и гонимых он снискал славу заступника и благодетеля. Вёл аскетичный образ жизни и совершил множество богоугодных деяний. Скончался Артемий в глубокой старости.

Что делали девушки в день Артемона, чтобы встретить достойного жениха?

Девушки обязательно ходили в церковь в этот день и старались выстоять богослужение от начала до конца. Верили, что в таком случае судьба подарит достойного жениха.

А ещё в этот день обязательно брали с собой в церковь семена — считалось, что если их освятить, они дадут хороший урожай, и жизнь весь год будет сытной.



В преддверии Благовещения (в этом году оно отмечается 7 апреля) верующие спешили переделать всю работу по хозяйству. Женщины проводили генеральную уборку в доме, стирали бельё, готовили еду, в том числе праздничные блюда на следующий день. Мужчины работали в саду, чинили пахотный инвентарь и меняли сани на телеги.

Как Артемон помогал от нечисти избавиться?

Верующие вечером в этот день жгли во дворах костры. В огонь бросали старые или сломанные вещи. Люди верили, что сжигая хлам избавляются от бед и проблем.



От пылающего костра поджигали палки и с ними ходили вокруг домов и дворовых построек, чтобы отогнать нечисть от дома. Обязательно при этом приговаривали: «Ах, ты гой еси, нечисть домовая, выходи из дома скорее, а не то задерут тебя калёными прутьями, сожгут огнём-полымем и чёрной смолой зальют». После обряда возвращались и смотрели на костёр, пока не догорит пламя. Оставшуюся после костра золу собирали и высыпали как удобрение на поля и в огороды.

Как 6 апреля определяли, каким будет урожай?

Вывешивали мокрое полотенце на плетень, а утром смотрели, каким оно стало. Если оно:

полностью высыхало — год будет урожайным;

осталось влажным — богатого урожая не жди, но на пропитание и корм скотине хватит;

оставалось мокрым или, что хуже всего, замерзало — считали, что урожай будет скудным и, вполне вероятно, придётся голодать.



Чтобы привлечь деньги, хозяйка дома на ночь трижды читала особый заговор на вывешенное полотенце: «Луна и ночь, прошу помочь. Изъять бедность и долги, привлечь деньги и плоды. Богатство к себе навсегда привлекаю, нужду от себя отгоняю. Аминь».

Что нельзя делать в Артемьев день?

— Во второй половине дня нельзя было заниматься тяжёлой физической работой. Вечер старались провести с семьёй, разговаривали, молились, размышляли на духовные темы.



— Не ходили в гости и никого не приглашали к себе. Считали, что в противном случае можно потерять достаток в доме и отогнать от себя удачу.



— Не ругались с близкими и не сквернословили. Иначе можно было навлечь на себя гнев высших сил.



— Не вязали узлы на нитках и верёвках. Считалось, что так можно завязать свои мечты, и они не воплотятся в жизнь.