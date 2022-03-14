Какая погода на Алтае будет в середине марта и когда придёт весна

До 20 марта весны в Алтайском крае ждать не стоит. Более того, синоптики прогнозируют небольшое похолодание, так как территория региона находится под влиянием антициклона.

До конца недели в Алтайском крае будет ясно и без осадков. Лишь по южным районам в начале недели ожидается небольшой снег.

Ночные температуры воздуха в первой половине недели будут колебаться от -14°С (в южных районах, — прим. ред.) до -24°С по северу. Днём столбики термометров покажут от 0°С (в предгорьях) до -10°С (по северным районам).

Во второй половине недели станет ещё холоднее. Ночью температура понизится на 2-3 градуса.

Когда придёт весна

Начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых сообщила, что если первая декада марта в крае была теплее нормы, то вторая пока идёт с отклонением ниже нормы на два-три градуса. Весна же, скорее всего, придёт в третьей декаде месяца — и это соответствует средним многолетним значениям.

«С метеорологической точки зрения март относится ещё к зимнему периоду. И лишь в конце марта — начале апреля, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через нуль от отрицательных значений к положительным, наступает метеорологическая весна, которая ведёт к интенсивному снеготаянию», — отмечают синоптики.

Когда весна в Алтайском крае приходила рано

В 2016 году весна наступила раньше обычного почти на две недели: с 17 марта в южных районах, а с 25 марта и по всей территории края среднесуточные температуры воздуха были выше 0 градусов.