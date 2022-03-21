На всякий чрезвычайный случай. Как выглядят бомбоубежища Барнаула и спасут ли они нас от беды?

Бомбоубежище — страшное, но крайне необходимое сооружение. В советское время в городах их было очень много: за объектами тщательно следили и поддерживали в хорошем состоянии. После распада СССР всё изменилось. Одни убежища переделали под торговые помещения, а другие просто забросили. Тем не менее в Барнауле всё ещё есть действующие укрытия, которые содержат в надлежащем виде.

Изначально мы хотели сделать карту барнаульских бомбоубежищ, чтобы вы знали, куда бежать в случае опасности. Но в ГОЧС краевой столицы пояснили: количество бункеров и их расположение — секретный секрет. Тем не менее попасть внутрь некоторых можно, если договориться с руководством. Так мы и сделали. Поэтому показываем, как они выглядят изнутри — и заброшенные, и действующие.

P.S. Вообще, по бомбоубежищам мы прошлись ещё в 2020 году. Но затем началась пандемия, и мы уже не видели у наших читателей большого интереса к этой теме. Может, его и сейчас нет. А может, и есть.

Заброшенное бомбоубежище в Барнауле / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Кусочек «совка»

Бомбоубежища в Барнауле (да и по всей стране) строили практически под всеми предприятиями, больницами и административными зданиями, а иногда и под жилыми домами. В некоторые бункеры и сегодня можно попасть без проблем. Например, под баром «Опера» на Красноармейском есть тир, который обустроили в бывшем убежище. Есть укрытие и под ТЦ «Россия» — об этом сообщалось в недавнем объявлении о продаже здания.

Заброшенных укрытий немало на проспекте Космонавтов, где в советское время работало много промышленных предприятий. В том, где нам удалось побывать, сохранились даже гермодвери с тяжёлым запорным механизмом, который должен защитить жителей от любой угрозы. Впрочем, сейчас это просто ржавая груда металла.

Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

В непроглядной темноте — атрибуты советского прошлого. На стенах висят стенды с инструкциями: «Правила использования противогазов», «Химзащита», «График измерения помещения манометром» и другие. На полу валяются противогазы, резиновые сапоги и другая амуниция. Весь этот бардак устроили сталкеры и вандалы. Следы их пребывания здесь тоже есть: обёртки да бутылки.

В углу зала плотно наставлены зелёные двухъярусные нары из дерева. Предполагается, что именно на них люди должны спать, пережидая угрозу.

Сам бункер — это просторное помещение, где все и должны находиться. Стандартное типовое убежище, которые строились под городскими предприятиями, рассчитано на 600 человек.

Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Заброшенное бомбоубежище в Барнауле / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

По периметру зала — небольшие комнатки. По остаткам инвентаря нетрудно понять, для чего они (были) предназначены. Например, здесь есть медпункт, командный центр (кабинет с телефоном, откуда начальник убежища может связаться с внешним миром) и, конечно же, туалет.

Кроме того, в бомбоубежище есть технические помещения. Бункер оборудован собственной дизельной установкой, чтобы обеспечивать подвал электричеством. Есть и резервуары для воды — как питьевой, так и технической. В отдельной комнатке расположен вентиляционный механизм.

Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Но теперь всё это — бесполезный хлам. Убежище давно забросили, а часть важного оборудования растащили любопытные горожане. Спрятаться здесь от бомбардировки можно, но долго в таком помещении находиться невозможно.

Не для всех

Но есть в городе и действующие бункеры. На ТЭЦ-3 и Моторостроительном заводе следят за своими убежищами. И там мы тоже побывали. Впрочем, внутри всё то же самое, что мы видели в заброшенном бункере: одно огромное помещение с множеством небольших комнаток. Единственное и очень важное отличие — полный порядок: есть освещение, стены выкрашены, а нары и инвентарь аккуратно расставлены по своим местам. Герметичная дверь надёжно закупоривается. Всё отлажено и работает как надо.

Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

По убежищу в ТЭЦ-3 нас водил Сергей Пицула, который отвечает за содержание и безопасность сооружения. По его словам, 600 человек могут оставаться в подготовленном бункере две недели: на такой срок здесь хватит воды и медикаментов. Потом в любом случае придётся выходить на поверхность.

Действующее бомбоубежище в Барнауле / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Кстати, укрытие предназначено только для сотрудников, подчеркнули на предприятии. Стандартный сценарий не предполагает, чтобы здесь укрывались жители соседних домов. Логика такая: главное — разместить сотрудников, чтобы предприятие продолжало бесперебойную работу. Тем не менее, если вдруг случится ЧП, порядок может поменяться, объяснил Пицула. Никаких точных нормативов нет. Есть только вера, что убежище не понадобится никогда.

Спасёт ли бомбоубежище от ядерного взрыва?

Вряд ли. На ТЭЦ-3 объяснили, что у стандартных бомбоубежищ (которых больше всего) недостаточная толщина стен. От самого взрыва спастись можно, но вот радиация сюда проникнуть может.

Зато химическая атака людям внутри убежища не страшна. Бункер оборудован специальной вентиляционной системой, которая фильтрует воздух. На ТЭЦ-3 систему поддерживают в работоспособном состоянии. Следят ли за этим в других убежищах, мы не знаем.

Как я попаду в бомбоубежище, если их расположение засекречено?

Об этом население должны проинформировать во время опасности. Если вы услышите тревожную сирену, нужно включить телевизор. Там объяснят, где находится ближайшее укрытие.

Впрочем, мы надеемся, что подобные инструкции вам не понадобятся. Вместо этого лучше просто посмотреть бомбоубежища на фото. Оказаться внутри, тем более по прямому назначению, мы не желаем никому.