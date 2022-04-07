Алтайские приставы перестанут собирать долги с участников спецоперации на Украине

Алтайские приставы могут перестать взыскивать задолженности с граждан, участвующих в военной операции на Украине. В пресс-службе отметили, что эта возможность предусмотрена действующим законом.

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Чтобы исполнительное производство приостановилось, нужно предъявить приставу оригиналы или заверенные копии документов, которые бы подтверждали факт наличия оснований для приостановления. В ведомстве добавили, что судебный пристав может и самостоятельно приостановить производство по делу, если узнает об основаниях для этого.

Напомним, по новому закону, недавно подписанному Владимиром Путиным, участники спецоперации на территории Украины были признаны ветеранами боевых действий.

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Специальная военная операция России проходит на территории Украины. Она была объявлена Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. После этого события ряд стран, среди которых США, Япония, Канада, государства Европейского Союза и т.д., ввели несколько пакетов антироссийских санкций. Помимо этого, ряд крупных компаний покинули или приостановили бизнес-активность на российском рынке. Среди них Intel, IKEA, McDonalds и многие другие.