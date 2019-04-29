С пользой для себя: как получить максимальную выгоду от дебетовой карты

Дебетовая карта "Польза" от Хоум Кредит Банка является одной из самых выгодных для среднестатистического гражданина Российской Федерации. Таков итог исследования портала "БанкРФ.ру", в котором сравнивались лучшие предложения банков России с наибольшей доходностью по проценту на остаток собственных средств на дебетовой карте.

Один из лидеров рейтинга

Карта "Польза" заняла третью лидирующую позицию. Расчет осуществлялся на основе среднестатистических трат гражданина России. То есть учитывалось, что посредством "пластика" будут оплачиваться покупки на сумму 25 000 рублей в месяц. Объем денег, который остается для начисления процентов на остаток – 3392 рубля. Ежемесячно откладывая эту сумму, за год с помощью карты "Польза" удается получить доход в 1583 рубля 24 копейки.

Причем в процессе составления материала не учитывались дополнительные акционные предложения. Например, действующая программа "Десятикратная Польза" до конца марта 2020 года по продукту Хоум Кредит Банка. Она предусматривает применение повышенной процентной ставки на остаток собственных средств – 10% годовых – на первые 90 дней после оформления "пластика". То есть в итоге дебетовая карта "Польза" на практике приносит еще больший доход своим держателям. Он даже может превышать получаемую прибыль от классического вклада.

Не процентом единым

Помимо презентабельности дебетовой карты Хоум Кредит Банка по проценту на остаток, она располагает рядом других, не менее привлекательных функций. Только основных можно выделить две:

Кешбэк. Начисляется за все покупки, осуществленные с помощью карты. Стандартный уровень – 1%. В категориях "АЗС", "Кафе" и "Путешествия" применяется повышенный коэффициент. Он равен 3%. Если же траты производятся у партнеров Хоум Кредит Банка или в категории "Развлечения", то экономия достигает 10%.

Бесплатное обслуживание. Достичь его сможет практически любой человек в России. Достаточно лишь осуществить ежемесячный оборот по счету от 5000 рублей. Даже если это условие не удалось выполнить, траты будут незначительные – кредитная организация удержит всего 99 рублей за месяц пользования "пластиком".

Параллельно карта предоставляет возможность максимально комфортно оплачивать покупки как в интернете, так и посредством систем бесконтактных платежей.

Хоум Кредит Банк является надежным игроком отечественного рынка. Под текущим брендом свои услуги организация предоставляет с 2002 года. До этого компания работала на территории России под наименованием Банк "Технополис". В итоге общий срок его деятельности составляет 29 лет. За этот период кредитная организация стала значимым участником банковской системы России.

К примеру, Хоум Кредит Банк располагает одной из наибольших филиальных сетей, в которую включаются не только отделения, но и точки продаж в партнерских торгово-сервисных предприятиях. Постоянно находится в топ-50 банков по объему собственных активов. Также стоит отметить, что защита денег граждан достигается не только репутацией коммерческой структуры, но и ее участием в системе страхования вкладов.

ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

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