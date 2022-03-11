Секреты маленького дома. Как создать уют в небольших квартирах и студиях

Уют — понятие, которое не зависит от размера жилья. Всё дело в атмосфере комфорта, для создания которой иногда достаточно лишь пары новых аксессуаров. Мы подготовили для вас интересные идеи, как сделать дом уютным без больших затрат — с помощью декора из магазина «Галамарт».

Акцентом для гостиной могут стать плед или покрывало, накинутые на диван. В пастельных тонах, однотонные или разноцветные — в них так приятно укутаться с чашечкой чая, забыть о проблемах и отдохнуть после тяжёлого дня.

А что насчёт умиротворяющей ароматерапии от LADECOR? Пара капель масла в аромалампе наполнят дом любимым ароматом, а букет из мыльных лепестков поможет расслабиться во время принятия ванны.

Уют — это ещё и любимые блюда домочадцев. Но подавать их приятнее на новой и качественной посуде. Столовые принадлежности в «Галамарте» порадуют хозяек: для красивой сервировки на каждый день и на праздники.

Не обойтись в доме и без разнообразной техники, которая сделает быт более комфортным и современным. Для кухни — электрические чайники, блендеры и мультиварки, для красоты — триммеры, мощные фены и мультистайлеры для волос.

А ещё в «Галмарте» есть разнообразные хозтовары, игрушки для детей, стильные и современные гаджеты, инструменты и спортивные аксессуары — всего более семи тысяч товаров, которые помогут создать дома ту самую атмосферу тепла и уюта, к которой стремимся мы все. Всё есть в «Галамарте» — в широком ассортименте и по доступным ценам.

«Галамарт»

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