Семейная идиллия. Очаровательные снимки львиного семейства из барнаульского зоопарка

Фото: страница Сергея Писарева в VK

Директор зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев поделился в соцсетях тёплыми снимками семейства львов: папы Алтая, мамы Аи и их котёнка. На фотографиях большие кошки греются на солнышке и нежничают друг с другом. Царь зверей, впрочем, как и его спутница, также продемонстрировали великолепие своих клыков. В общем, полная семейная идиллия.