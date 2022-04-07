Семейная идиллия. Очаровательные снимки львиного семейства из барнаульского зоопарка

Наслаждаются первыми тёплыми деньками не только люди

8 апреля 2022, 06:32
Фото: страница Сергея Писарева в VK

Директор зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев поделился в соцсетях тёплыми снимками семейства львов: папы Алтая, мамы Аи и их котёнка. На фотографиях большие кошки греются на солнышке и нежничают друг с другом. Царь зверей, впрочем, как и его спутница, также продемонстрировали великолепие своих клыков. В общем, полная семейная идиллия.

Рык, от которого бегут мурашки. Как лев из барнаульского зоопарка защищает свою еду

Рык, от которого бегут мурашки. Как лев из барнаульского зоопарка защищает свою еду

Комментарии
    Новости партнеров