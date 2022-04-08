Сет из трех блюд по приятной цене. В ресторане-поэме «Живые души» подают завтрак, претендующий на звание лучшего в Сибири

Фестиваль завтраков проходит в городах Сибири с 5 по 19 апреля 2022 года. Участвуют в нём заведения Новосибирска, Томска, Красноярска, Кемерова и других городов СФО. Краевую столицу будет представлять ресторан-поэма «Живые души».

Рестораны — участники конкурса готовят для гостей специальное меню, в которое входит сет из трёх блюд: два основных и десерт. В «Живых душах» это сет-завтрак, состоящий из:

— «Решти» — швейцарский драник с сыром маасдам и лососем слабой соли;

— кукурузной поленты с голубым сыром, натуральным йогуртом и цукатами из грецкого ореха;

— блинчиков «Креп Сюзетт».

Стоимость всего сета — 460 рублей. Попробовать его может любой желающий. Кроме того, гости могут поддержать любимый ресторан, поучаствовав в голосовании (на меню будет qr-код).

Завтраки в ресторане «Живые души» подают с 08:00 до 12:00. Забронировать столик можно по телефону 600-046.

Ресторан-поэма «Живые души»

Тел: 600-046

Адрес: ул. Гоголя, 46а