Продажи нового романа о ведьмаке вызвали резкий рост трафика на сайтах книжных магазинов

Об этом говорят аналитики МегаФона и розничной сети "Читай-город – Буквоед"

07 октября 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFHeuCqe

Смартфон в руках / Фото: компания МегаФон

В конце сентября россияне активно начали посещать сайты крупнейших книжных ретейлеров, что привело к заметному росту трафика – на 30% всего за три дня. Аналитики МегаФона и сети "Читай-город – Буквоед" объясняют всплеск активности официальным релизом долгожданного романа Анджея Сапковского "Перекресток воронов". Это новая книга о Ведьмаке Геральте, которую поклонники ждали целых 12 лет.

Роман стал доступен для приобретения 30 сентября. Уже за полтора месяца до официального выхода читатели оформили более 15 тысяч предзаказов, а в день старта продаж книгу купили более чем три тысячи человек в объединенной розничной сети "Читай-город – Буквоед". Для сравнения: обычно новинки в таком объеме продают за полгода.

Согласно данным МегаФона, трафик на сайты книжных магазинов на фоне новостей о релизе начал активно расти и за три дня до старта продаж превысил средние показатели сентября на 30%.

Много заказов поступило от жителей крупных городов. Почти половина (46%) пришлась на Москву, Санкт-Петербург и ближайшие области. Также заметный интерес к роману проявили жители Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Воронежа, Ростова-на-Дону, Перми, Нижнего Новгорода и Самары.

Интерес к новому произведению отметили и в Алтайском крае, где трафик на книжные ресурсы увеличился на 39% после релиза.

Особое внимание к книге проявили миллениалы (пользователи в возрасте от 35 до 44 лет) – на них пришлась большая часть посещений сайтов книжных магазинов (41%). Следом идут представители поколения X* и зумеры, каждый из которых составил по 20% от общего числа пользователей. Меньше всего интереса к роману проявили бумеры (пользователи старше 60 лет), чья доля составила всего 7%.

"Перекресток воронов" – первый роман из цикла о ведьмаке, который был выпущен на русском языке с 2013 года. Книга продолжает захватывающую историю Геральта, показывая, как он начинает свой путь в профессии, полной опасности, после того как окончил обучение в "ведьмачьей школе".

*X ("Икс")

ПАО "МегаФон"; ИНН 7812014560

Реклама