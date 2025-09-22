Сельчане Алтайского края все активнее используют умные технологии

МегаФон расширяет и модернизирует сеть для стабильного интернета

Парень. Ноутбук / Фото: ru.freepik.com

Жители сел Алтайского края стали чаще внедрять современные цифровые технологии в повседневную жизнь. За последний год количество подключенных к сети МегаФона умных устройств в деревнях и поселках региона увеличилось на 29%.

Кто использует умные устройства

Лидером по цифровизации стал Первомайский район – на него приходится 11% всех пользователей электронных помощников. На втором и третьем местах оказались Каменский (9%) и Павловский (8%) районы, где жители активно оснащают дома гаджетами для удобства и безопасности.

Основными пользователями умной техники стали люди 35–44 лет – они составляют 37% от всех владельцев гаджетов. На втором месте – жители 45–54 лет (24%), а третье место занимают 25–34-летние сельчане (21%). Менее активно цифровыми помощниками пользуются люди 55–64 лет (8%), старше 65 лет (6%) и молодежь 16–24 лет (4%).

Трафик и системы умного дома

Потребление интернет-трафика умными устройствами также растет. За год объем переданных данных увеличился на 61%. Особенно активно используют системы умного дома: камеры видеонаблюдения, охранные комплексы, автоматические отопительные системы, устройства управления воротами и прочие интеллектуальные приборы.

С помощью сим-карт владельцы умных устройств могут управлять техникой на расстоянии. Для корректной работы цифровых систем важен стабильный сигнал, а в районах без проводного интернета его заменяет мобильная связь.

Развитие сети и качество интернета

Для обеспечения работы тысяч устройств одновременно специалисты МегаФона с начала текущего года построили и модернизировали более 160 телеком-объектов во всех районах края. Внедрение дополнительных частотных слоев LTЕ* позволило увеличить медианную скорость мобильного интернета в первом полугодии до 30,56 Мбит/с.

*LTЕ ("ЭлТиИ")

Фото: ru.freepik.com

