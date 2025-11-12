НОВОСТИОбщество

Продажу алкоголя предложили запретить на все новогодние праздники

С такой инициативой выступили общественники

12 ноября 2025, 14:27, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В России необходимо ввести ограничение на продажу спиртного на весь период декабря и новогодних торжеств. С предложением выступил основатель организации "Армия трезвости" Павел Болоянгов в беседе с изданием "Абзац".

Он утверждает, что отказ от алкоголя поможет россиянам решить демографические проблемы, а также посвятить себя семье и физической активности.

«Следует полностью прекратить продажу алкоголя на декабрь и праздничные дни, чтобы граждане России провели это время в трезвости. Не нужно проводить эксперименты в отдельных регионах, [необходимо] ввести запрет сразу по всей территории страны. Трезвые граждане сконцентрируются на семье, воспитании подрастающего поколения, начнут заниматься спортом, читать литературу и смогут сделать много полезных дел», – подчеркнул Болоянгов.

Собеседник напомнил о кампании по борьбе с алкоголизмом в 1985 году. По его мнению, это спасло жизни многим и дало толчок росту численности населения.

«Однако властям трудно принять такое решение, поскольку они не хотят вызвать недовольство у любителей алкоголя. Кроме того, против выступят представители алкогольной индустрии – всегда найдутся противники», – добавил Болоянгов.

Ранее сообщалось, что в России могут поднять возраст продажи алкоголя до 21 года, чтобы успели сформироваться некоторые отделы мозга.

Приклеивает этикетку на бутылку / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Госдуме предложили размещать "страшные" надписи на бутылках с алкоголем

Введение таких надписей может заставить россиян более ответственно относиться к употреблению спиртного
Комментарии 35

Avatar Picture
Гость

14:31:10 12-11-2025

каждого в башку стрельнутого будут публиковать с его предложениями?

  35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:31:21 12-11-2025

Зачем тогда вообще эти праздники???

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:35:08 12-11-2025

Гость (14:31:21 12-11-2025) Зачем тогда вообще эти праздники???... Для того что бы гулять по лесу, кататься с горок, читать книги и смотреть хорошие книги.
А бухаете вы и так каждый день.

  -29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:46:07 12-11-2025

Гость (14:35:08 12-11-2025) А бухаете вы и так каждый день. Не мы, а вы... Вы возьмите в привычку и за правило, за собой наблюдать. А бабки подъездные, вам потом, все ваши косяки озвучат.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:14:01 12-11-2025

Гость (14:35:08 12-11-2025) Для того что бы гулять по лесу, кататься с горок, читать кни...
Я бухой книги читаю и с похмелья на лыжах могу 5 км проехать и что?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:27:07 12-11-2025

Гость (14:35:08 12-11-2025) Для того что бы гулять по лесу, кататься с горок, читать кни... Бухаем каждый день и будем бухать на праздниках! Без вас.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:33:06 12-11-2025

Гость (14:35:08 12-11-2025) Для того что бы гулять по лесу, кататься с горок, читать кни... Вы знаете, к старости я тоже вернулся к чтению книг и гулянию по лесу. Но с богатым багажом собственных лихих и захватывающих сюжетов разгульной жизни.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:25:10 12-11-2025

Гость (14:35:08 12-11-2025) Для того что бы гулять по лесу, кататься с горок, читать кни... Как минимум 7 бухариков отметились дизлайком

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:27:38 12-11-2025

Гость (14:35:08 12-11-2025) Для того что бы гулять по лесу, кататься с горок, читать кни... смотреть книги, читать фильмы гулять в горках, кататься с лесу... понятно, тебе уже алкоголь не нужен!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:00 13-11-2025

Гость (14:35:08 12-11-2025) Для того что бы гулять по лесу, кататься с горок, читать кни... кодированные все такие агрессивные

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:32:55 12-11-2025

Инициатива ради пиара.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:59 12-11-2025

основатель организации "Армия трезвости" Павел Болоянгов
---что отказ от алкоголя поможет россиянам решить демографические проблемы---

У него хоть немного IQ есть? Запретишь продажу, потравятся от паленки. И где здесь решение демографической проблемы? Он хотел сказать её понижение?!

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:38:14 12-11-2025

Да его в психушку сдать надо. Адекватный человек не будет это предлагать. Люди итак уже на самогон переходят от этих цен и запретов.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:43:22 12-11-2025

А сколько у этой Пашки по скамьям и полатям детишек восседают?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

14:45:29 12-11-2025

Как будто перенесли на машине времени меня в горбачёвские времена. Те же слава, планы, а страны нет

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:47:43 12-11-2025

И вообще магазины на 12 дней закрыть.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:55:22 12-11-2025

Гость (14:47:43 12-11-2025) И вообще магазины на 12 дней закрыть.... Точно!))) Продавцы тоже люди, пусть отдохнут! А то один инженер здесь жаловался на напряженный декабрь, ему надо две недели отходника.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:59:27 12-11-2025

Нужно запретить продавать алкоголь чиновникам, пусть покажут пример трезвости. После НГ всех чиновников проверить не употребляли ли они. Если да - выгонять с должности. Чиновник должен быть трезвым.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:17:17 12-11-2025

Гость (14:59:27 12-11-2025) Нужно запретить продавать алкоголь чиновникам, пусть покажут... Чо там проверять-то... На лица их посмотрите

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:02:44 12-11-2025

Ой часто его по голове били,ой часто

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:14 12-11-2025

Напоите этого общественника. Да покрепче.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:17:24 12-11-2025

Собеседник напомнил о кампании по борьбе с алкоголизмом в 1985 году. По его мнению, это спасло жизни многим и дало толчок росту численности населения.////////
«Сухой закон» Горбачева обвалил экономический баланс, что привело к распаду страны. Возникло массовое подпольное производство, сотни тысяч людей погибли от суррогатного алкоголя.
Причина высокой рождаемости в другом. В 80х годах оплачивали матери пособие до 1,5 лет ребенку. Потом можно было не работать до 8 лет, но годы входили в пенсионный стаж. Многие рожали одного, через 8 лет другого, таким образом получали 16 лет стажа. Ещё считалось время учебы, +5 лет. То есть занимались семьёй и имели 21 год стажа, что было достаточно для назначения пенсии в 55 лет.


  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:19:56 12-11-2025

Гость (15:17:24 12-11-2025) Собеседник напомнил о кампании по борьбе с алкоголизмом в 19... Так это было все при союзе,сейчас все это перечисленное выкинули из стажа и по факту получился пшик

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:32:58 12-11-2025

Гость (14:47:43 12-11-2025) И вообще магазины на 12 дней закрыть.... Ага, пускай салатики доедаю, а то всё что осталось после ночи с 31-1-ое выкидывают, а это нагрузка на полигон тбо. Да и аптекам нужно заработать на средствах от отправлений и диареи! :-)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

15:35:37 12-11-2025

Дурдом очередной! Наступали на подобные грабли, Кому надо тот всегда найдет что выпить, а кому не надо тот и без запретов обойдется Закупятся заранее, хочешь не хочешь, а придется употребить. А сколько сурогатом отравится! Кому то на руку убыль населения А у меня всегда стоит стратегический запас Надо нальем стопочку, а нет так будет стоять месяцами не початая

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

16:17:07 12-11-2025

Сам не пей, а другим не мешай.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:21:02 12-11-2025

Интересный эксперимент.

Ещё предлагаю варианты по месяцам:
- запретить интернет
- запретить тв
- запретить фитнес
- запретить макароны
- запретить школу
- запретить работу
- запретить море (это летом)
- запретить прогулки

ну и дальше собирать статистику, что и как влияет на демографию. либо просто чередовать до достижения заданных показателей.

Если поддержите, буду балотироваться.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:56:16 13-11-2025

Гость (16:21:02 12-11-2025) Интересный эксперимент.Ещё предлагаю варианты по мес... Какой вы сложный, Можно просто электричество отключить, так штааа за меня надо голосовать)))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

19:16:01 12-11-2025

Сильнее всего за ЗОЖ и нравственность борятся кодированные синяки и вышедшие в тираж по возрасту простигосподи.
🤣

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

19:59:34 12-11-2025

куплю ящиков пяток сорокаградусной-мне хватит!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

21:30:38 12-11-2025

Александр (19:59:34 12-11-2025) куплю ящиков пяток сорокаградусной-мне хватит!... "...— Новоблагословенная?
— Бог с вами, голубчик! Дарья Петровна сама отлично готовит водку.
— Не скажите, Филипп Филиппыч. Все утверждают, что новая очень приличная. Тридцать градусов.
— А водка должна быть сорок градусов, а не тридцать, это во-первых. А во-вторых, Бог знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придёт в голову?
— Всё, что угодно.
— И я того же мнения..."

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:22:10 12-11-2025

С Республики Алтай начнут?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:43:20 12-11-2025

Хорошее предложение, поддерживаю, я вообще предлагаю продавать как в ОАЭ.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:46:10 13-11-2025

Гость (22:43:20 12-11-2025) Хорошее предложение, поддерживаю, я вообще предлагаю продава... что вам мешает сейчас покупать как в ОАЭ?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:22 13-11-2025

"С предложением выступил основатель организации "Армия трезвости" Павел Болоянгов"--------- Предлагаю направить Болоянгова в армию РФ. Там ему некогда будет глупостями заниматься. Насочиняют всяких красивостей, а потом к нормальным людям лезут с идиотскими предложениями...

  0 Нравится
Ответить
