Продажу алкоголя предложили запретить на все новогодние праздники

В России необходимо ввести ограничение на продажу спиртного на весь период декабря и новогодних торжеств. С предложением выступил основатель организации "Армия трезвости" Павел Болоянгов в беседе с изданием "Абзац".

Он утверждает, что отказ от алкоголя поможет россиянам решить демографические проблемы, а также посвятить себя семье и физической активности.

«Следует полностью прекратить продажу алкоголя на декабрь и праздничные дни, чтобы граждане России провели это время в трезвости. Не нужно проводить эксперименты в отдельных регионах, [необходимо] ввести запрет сразу по всей территории страны. Трезвые граждане сконцентрируются на семье, воспитании подрастающего поколения, начнут заниматься спортом, читать литературу и смогут сделать много полезных дел», – подчеркнул Болоянгов.

Собеседник напомнил о кампании по борьбе с алкоголизмом в 1985 году. По его мнению, это спасло жизни многим и дало толчок росту численности населения.

«Однако властям трудно принять такое решение, поскольку они не хотят вызвать недовольство у любителей алкоголя. Кроме того, против выступят представители алкогольной индустрии – всегда найдутся противники», – добавил Болоянгов.

Ранее сообщалось, что в России могут поднять возраст продажи алкоголя до 21 года, чтобы успели сформироваться некоторые отделы мозга.