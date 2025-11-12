Продажу алкоголя предложили запретить на все новогодние праздники
С такой инициативой выступили общественники
12 ноября 2025, 14:28, ИА Амител
В России необходимо ввести ограничение на продажу спиртного на весь период декабря и новогодних торжеств. С предложением выступил основатель организации "Армия трезвости" Павел Болоянгов в беседе с изданием "Абзац".
Он утверждает, что отказ от алкоголя поможет россиянам решить демографические проблемы, а также посвятить себя семье и физической активности.
«Следует полностью прекратить продажу алкоголя на декабрь и праздничные дни, чтобы граждане России провели это время в трезвости. Не нужно проводить эксперименты в отдельных регионах, [необходимо] ввести запрет сразу по всей территории страны. Трезвые граждане сконцентрируются на семье, воспитании подрастающего поколения, начнут заниматься спортом, читать литературу и смогут сделать много полезных дел», – подчеркнул Болоянгов.
Собеседник напомнил о кампании по борьбе с алкоголизмом в 1985 году. По его мнению, это спасло жизни многим и дало толчок росту численности населения.
«Однако властям трудно принять такое решение, поскольку они не хотят вызвать недовольство у любителей алкоголя. Кроме того, против выступят представители алкогольной индустрии – всегда найдутся противники», – добавил Болоянгов.
Ранее сообщалось, что в России могут поднять возраст продажи алкоголя до 21 года, чтобы успели сформироваться некоторые отделы мозга.
14:31:10 12-11-2025
каждого в башку стрельнутого будут публиковать с его предложениями?
14:31:21 12-11-2025
Зачем тогда вообще эти праздники???
14:35:08 12-11-2025
Гость (14:31:21 12-11-2025) Зачем тогда вообще эти праздники???... Для того что бы гулять по лесу, кататься с горок, читать книги и смотреть хорошие книги.
А бухаете вы и так каждый день.
14:46:07 12-11-2025
Гость (14:35:08 12-11-2025) А бухаете вы и так каждый день. Не мы, а вы... Вы возьмите в привычку и за правило, за собой наблюдать. А бабки подъездные, вам потом, все ваши косяки озвучат.
15:14:01 12-11-2025
Гость (14:35:08 12-11-2025) Для того что бы гулять по лесу, кататься с горок, читать кни...
Я бухой книги читаю и с похмелья на лыжах могу 5 км проехать и что?
15:27:07 12-11-2025
Гость (14:35:08 12-11-2025) Для того что бы гулять по лесу, кататься с горок, читать кни... Бухаем каждый день и будем бухать на праздниках! Без вас.
15:33:06 12-11-2025
Гость (14:35:08 12-11-2025) Для того что бы гулять по лесу, кататься с горок, читать кни... Вы знаете, к старости я тоже вернулся к чтению книг и гулянию по лесу. Но с богатым багажом собственных лихих и захватывающих сюжетов разгульной жизни.
16:25:10 12-11-2025
Гость (14:35:08 12-11-2025) Для того что бы гулять по лесу, кататься с горок, читать кни... Как минимум 7 бухариков отметились дизлайком
16:27:38 12-11-2025
Гость (14:35:08 12-11-2025) Для того что бы гулять по лесу, кататься с горок, читать кни... смотреть книги, читать фильмы гулять в горках, кататься с лесу... понятно, тебе уже алкоголь не нужен!
09:43:00 13-11-2025
Гость (14:35:08 12-11-2025) Для того что бы гулять по лесу, кататься с горок, читать кни... кодированные все такие агрессивные
14:32:55 12-11-2025
Инициатива ради пиара.
14:37:59 12-11-2025
основатель организации "Армия трезвости" Павел Болоянгов
---что отказ от алкоголя поможет россиянам решить демографические проблемы---
У него хоть немного IQ есть? Запретишь продажу, потравятся от паленки. И где здесь решение демографической проблемы? Он хотел сказать её понижение?!
14:38:14 12-11-2025
Да его в психушку сдать надо. Адекватный человек не будет это предлагать. Люди итак уже на самогон переходят от этих цен и запретов.
14:43:22 12-11-2025
А сколько у этой Пашки по скамьям и полатям детишек восседают?
14:45:29 12-11-2025
Как будто перенесли на машине времени меня в горбачёвские времена. Те же слава, планы, а страны нет
14:47:43 12-11-2025
И вообще магазины на 12 дней закрыть.
14:55:22 12-11-2025
Гость (14:47:43 12-11-2025) И вообще магазины на 12 дней закрыть.... Точно!))) Продавцы тоже люди, пусть отдохнут! А то один инженер здесь жаловался на напряженный декабрь, ему надо две недели отходника.
14:59:27 12-11-2025
Нужно запретить продавать алкоголь чиновникам, пусть покажут пример трезвости. После НГ всех чиновников проверить не употребляли ли они. Если да - выгонять с должности. Чиновник должен быть трезвым.
16:17:17 12-11-2025
Гость (14:59:27 12-11-2025) Нужно запретить продавать алкоголь чиновникам, пусть покажут... Чо там проверять-то... На лица их посмотрите
15:02:44 12-11-2025
Ой часто его по голове били,ой часто
15:09:14 12-11-2025
Напоите этого общественника. Да покрепче.
15:17:24 12-11-2025
Собеседник напомнил о кампании по борьбе с алкоголизмом в 1985 году. По его мнению, это спасло жизни многим и дало толчок росту численности населения.////////
«Сухой закон» Горбачева обвалил экономический баланс, что привело к распаду страны. Возникло массовое подпольное производство, сотни тысяч людей погибли от суррогатного алкоголя.
Причина высокой рождаемости в другом. В 80х годах оплачивали матери пособие до 1,5 лет ребенку. Потом можно было не работать до 8 лет, но годы входили в пенсионный стаж. Многие рожали одного, через 8 лет другого, таким образом получали 16 лет стажа. Ещё считалось время учебы, +5 лет. То есть занимались семьёй и имели 21 год стажа, что было достаточно для назначения пенсии в 55 лет.
18:19:56 12-11-2025
Гость (15:17:24 12-11-2025) Собеседник напомнил о кампании по борьбе с алкоголизмом в 19... Так это было все при союзе,сейчас все это перечисленное выкинули из стажа и по факту получился пшик
15:32:58 12-11-2025
Гость (14:47:43 12-11-2025) И вообще магазины на 12 дней закрыть.... Ага, пускай салатики доедаю, а то всё что осталось после ночи с 31-1-ое выкидывают, а это нагрузка на полигон тбо. Да и аптекам нужно заработать на средствах от отправлений и диареи! :-)
15:35:37 12-11-2025
Дурдом очередной! Наступали на подобные грабли, Кому надо тот всегда найдет что выпить, а кому не надо тот и без запретов обойдется Закупятся заранее, хочешь не хочешь, а придется употребить. А сколько сурогатом отравится! Кому то на руку убыль населения А у меня всегда стоит стратегический запас Надо нальем стопочку, а нет так будет стоять месяцами не початая
16:17:07 12-11-2025
Сам не пей, а другим не мешай.
16:21:02 12-11-2025
Интересный эксперимент.
Ещё предлагаю варианты по месяцам:
- запретить интернет
- запретить тв
- запретить фитнес
- запретить макароны
- запретить школу
- запретить работу
- запретить море (это летом)
- запретить прогулки
ну и дальше собирать статистику, что и как влияет на демографию. либо просто чередовать до достижения заданных показателей.
Если поддержите, буду балотироваться.
09:56:16 13-11-2025
Гость (16:21:02 12-11-2025) Интересный эксперимент.Ещё предлагаю варианты по мес... Какой вы сложный, Можно просто электричество отключить, так штааа за меня надо голосовать)))
19:16:01 12-11-2025
Сильнее всего за ЗОЖ и нравственность борятся кодированные синяки и вышедшие в тираж по возрасту простигосподи.
🤣
19:59:34 12-11-2025
куплю ящиков пяток сорокаградусной-мне хватит!
21:30:38 12-11-2025
Александр (19:59:34 12-11-2025) куплю ящиков пяток сорокаградусной-мне хватит!... "...— Новоблагословенная?
— Бог с вами, голубчик! Дарья Петровна сама отлично готовит водку.
— Не скажите, Филипп Филиппыч. Все утверждают, что новая очень приличная. Тридцать градусов.
— А водка должна быть сорок градусов, а не тридцать, это во-первых. А во-вторых, Бог знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придёт в голову?
— Всё, что угодно.
— И я того же мнения..."
21:22:10 12-11-2025
С Республики Алтай начнут?
22:43:20 12-11-2025
Хорошее предложение, поддерживаю, я вообще предлагаю продавать как в ОАЭ.
09:46:10 13-11-2025
Гость (22:43:20 12-11-2025) Хорошее предложение, поддерживаю, я вообще предлагаю продава... что вам мешает сейчас покупать как в ОАЭ?
10:10:22 13-11-2025
"С предложением выступил основатель организации "Армия трезвости" Павел Болоянгов"--------- Предлагаю направить Болоянгова в армию РФ. Там ему некогда будет глупостями заниматься. Насочиняют всяких красивостей, а потом к нормальным людям лезут с идиотскими предложениями...