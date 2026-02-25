Проезд в общественном транспорте Новоалтайска подорожает с 1 апреля на семь рублей

Одновременно вырастет цена единого проездного билета

25 февраля 2026, 13:43, ИА Амител

Проезд в общественном транспорте Новоалтайска подорожает уже этой весной. С 1 апреля стоимость билета на муниципальных маршрутах увеличится на семь рублей и составит 42 рубля. Столько же будет стоить и провоз багажа.

Об изменении тарифа сообщили в администрации города. Одновременно вырастет цена единого проездного билета — его стоимость повысится до 1260 рублей в месяц. Новые расценки начнут действовать с начала апреля.

До этого тарифы в Новоалтайске оставались неизменными более года. С 1 февраля 2025 года проезд на муниципальных маршрутах стоил 35 рублей, а единый проездной обходился пассажирам в 1050 рублей.

Напомним, в январе власти Барнаула обсуждали возможное повышение стоимости проезда в общественном транспорте, однако в итоге дали понять перевозчикам, что такой шаг без улучшения качества услуг недопустим.

Как рассказал amic.ru один из перевозчиков на условиях анонимности, в администрации города четко обозначили позицию: простое повышение тарифа без реальных изменений для пассажиров рассматриваться не будет. По словам предпринимателей, экономически обоснованная стоимость проезда в краевой столице, по их оценкам, должна составлять не менее 50 рублей, а оптимально — около 55 рублей.

При этом сами перевозчики признают, что даже такое повышение тарифа не гарантирует заметного улучшения качества услуг.