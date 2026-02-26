Программа "Добрые игры" поможет дошкольникам изучать историю России

Проект станет важной частью воспитательной работы

26 февраля 2026, 19:32, ИА Амител

Минпросвещения России запускает проект "Добрые игры" для детских садов, направленный на изучение истории страны через игровые методики. С таким заявлением выступил глава ведомства Сергей Кравцов на открытии Года дошкольного образования, пишет РИА Новости.

«"Добрые игры" станут важной частью воспитательной работы в дошкольных учреждениях. В рамках проекта дети будут знакомиться с историей своей семьи и страны через игровые формы», — подчеркнул Кравцов.

2026-й объявлен Годом дошкольного образования. По словам Кравцова, Минпросвещения планирует улучшить работу детских садов, внедрив изменения в Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, направленные на усиление воспитательного компонента.

Также министерство создаст список игр и игрушек для детских садов, которые будут отражать российские культурные традиции и способствовать развитию детей.

Ранее в Госдуме предложили включить "копии оружия" в перечень игрушек для детских садов.