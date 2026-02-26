Программа "Добрые игры" поможет дошкольникам изучать историю России
Проект станет важной частью воспитательной работы
26 февраля 2026, 19:32, ИА Амител
Минпросвещения России запускает проект "Добрые игры" для детских садов, направленный на изучение истории страны через игровые методики. С таким заявлением выступил глава ведомства Сергей Кравцов на открытии Года дошкольного образования, пишет РИА Новости.
«"Добрые игры" станут важной частью воспитательной работы в дошкольных учреждениях. В рамках проекта дети будут знакомиться с историей своей семьи и страны через игровые формы», — подчеркнул Кравцов.
2026-й объявлен Годом дошкольного образования. По словам Кравцова, Минпросвещения планирует улучшить работу детских садов, внедрив изменения в Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, направленные на усиление воспитательного компонента.
Также министерство создаст список игр и игрушек для детских садов, которые будут отражать российские культурные традиции и способствовать развитию детей.
Ранее в Госдуме предложили включить "копии оружия" в перечень игрушек для детских садов.
20:17:28 26-02-2026
Отвратительно! Школьников бесповоротно потеряли, так теперь детсадовцам решили ересь в уши лить...
20:40:22 26-02-2026
Гость (20:17:28 26-02-2026)
"какие ваши аргументы ?"
21:22:59 26-02-2026
"Разговоры главном" уже не торкают ?
21:49:17 26-02-2026
Игрушечные автоматы для добрых игр