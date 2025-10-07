Три дрона обезвредили на территории НПЗ

07 октября 2025, 07:45, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

В небе над Тюменью сбили три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.

Уточняется, что БПЛА обезвредили на территории предприятия в микрорайоне Антипино. Пострадавших нет, взрывов и горения не допущено.

Как уточняет ura.ru, инцидент произошел на местном нефтеперерабатывающем заводе. Первые сообщения о взрывах в Антипино появились в социальных сетях около 19:00 по местному времени. Очевидцы наблюдали, как к месту происшествия едут скорые, пожарные и правоохранительные органы.

«В 19:03 первый был взрыв. Очень громкий, глухой, стало страшно. Буквально через 15 минут произошел второй хлопок, такой же громкий. У некоторых балконная дверь открылась», – рассказали изданию жители Тюмени.

Прибыв к Антипинскому НПЗ, спецслужбы перекрыли подъезды к предприятию. Кроме того, со слов корреспондентов ura.ru, в микрорайоне возникли проблемы со связью и мобильным интернетом.

«На месте представители спецслужб заверили, что пострадавших и погибших нет, завод выглядит целым, запаха дыма или других признаков пожара нет», – отметили журналисты.

К 21:00 большую часть пожарных и скорых отозвали на базы.