Прогремели взрывы, пропала связь. Беспилотники ВСУ впервые атаковали Тюмень
Три дрона обезвредили на территории НПЗ
07 октября 2025, 07:45, ИА Амител
В небе над Тюменью сбили три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.
Уточняется, что БПЛА обезвредили на территории предприятия в микрорайоне Антипино. Пострадавших нет, взрывов и горения не допущено.
Как уточняет ura.ru, инцидент произошел на местном нефтеперерабатывающем заводе. Первые сообщения о взрывах в Антипино появились в социальных сетях около 19:00 по местному времени. Очевидцы наблюдали, как к месту происшествия едут скорые, пожарные и правоохранительные органы.
«В 19:03 первый был взрыв. Очень громкий, глухой, стало страшно. Буквально через 15 минут произошел второй хлопок, такой же громкий. У некоторых балконная дверь открылась», – рассказали изданию жители Тюмени.
Прибыв к Антипинскому НПЗ, спецслужбы перекрыли подъезды к предприятию. Кроме того, со слов корреспондентов ura.ru, в микрорайоне возникли проблемы со связью и мобильным интернетом.
«На месте представители спецслужб заверили, что пострадавших и погибших нет, завод выглядит целым, запаха дыма или других признаков пожара нет», – отметили журналисты.
К 21:00 большую часть пожарных и скорых отозвали на базы.
07:56:22 07-10-2025
- "На месте представители спецслужб заверили, что пострадавших и погибших нет, завод выглядит целым, запаха дыма или других признаков пожара нет"------------ А куда мчались пожарные, автомобили скорые помощи, структуры силовых органов? Расстояние от Тюмени до Омска - 600 км.
08:32:48 07-10-2025
Движуха?
08:43:13 07-10-2025
2000вёрст прожужжали и ПВО на грнице их не сбили?
09:28:09 07-10-2025
Наверняка с нашей территории и запускали...
09:45:05 07-10-2025
ППШариков (09:28:09 07-10-2025) Наверняка с нашей территории и запускали...... Вполне возможно, у нас продажных товарищей, готовых сделать за деньги что угодно тоже к сожалению хватает. Сейчас ехал по Красноармейскому и недалеко от Демидовской площади прямо на проспекте стоит прицеп-контейнер, без тягача. Чего он там стоит, что в нем ? Просто так ли он стоит ? Может надо проверить соответствующим службам ? И вообще по голове надавать тем кто ставит такие прицепы, затыкая движение в городе.
10:02:29 07-10-2025
Гость (09:45:05 07-10-2025) Вполне возможно, у нас продажных товарищей, готовых сделать ... Таких прицепов и прочего в городе стоит столько что сотрудников в соответствующих службах не хватит проверять, а уж сколько их стоит чуть по одаль от города....
12:44:36 07-10-2025
Гость (10:02:29 07-10-2025) Таких прицепов и прочего в городе стоит столько что сотрудни... Было бы желание у служб это делать - проверили бы. Должен быть запрет на стоянки любых грузовиков и прицепов на всех улицах города, хозяев машин, наплевавших на запрет - жестко отпорицать. И все будет четко, у нас пока пендалей не надаешь и конкретно по кошельку не вдаришь - никто не пошевелится.
16:16:39 07-10-2025
Гость (10:02:29 07-10-2025) Таких прицепов и прочего в городе стоит столько что сотрудни...
так надо издать местный закон по которому любой стоящий в городе прицеп конфискуется в пользу государства или лица первым обнаружившего таковой. Увидел -приехал- подцепил и владей на законных основаниях. И все - прицепы разметут как горячие пирожки на вокзале. А не ставь куда попало
12:36:01 07-10-2025
Гость (09:45:05 07-10-2025) Вполне возможно, у нас продажных товарищей, готовых сделать ... Последнее время на ул. Чеглецова от пр. Калинина тоже фуры взяли моду устраивать парковку просто и тупо минус одна полоса на двух полосной дороге, как со встречкой разъезжаться - да пофиг.
10:57:39 08-10-2025
Гость (12:36:01 07-10-2025) Последнее время на ул. Чеглецова от пр. Калинина тоже фуры в... И на Челюскинцев стоят и на Попова, ну тут хоть 3 полосы, а на Челюскинцев встанут и пробка сразу
10:31:02 07-10-2025
ППШариков (09:28:09 07-10-2025) Наверняка с нашей территории и запускали...... я тебе больше скажу - на нашей территории их и собрали..