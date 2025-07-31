Затяжной летней жары, предварительно, не будет

31 июля 2025, 13:00, ИА Амител

Грозовые тучи над Барнаулом / Фото: amic.ru

Жителей Алтайского края ожидает прохладный и дождливый август. На смену летней жаре, которая закончится 2 августа, придут осадки и температуры чуть выше +20 градусов. Об этом свидетельствуют данные сервисов прогноза погоды Gismeteo и "Яндекс.Погода".

"Яндекс.Погода"

Согласно сервису "Яндекс. Погода", первые два дня августа, несмотря на дожди, будут жаркими. Воздух прогреется до +29 и +28 градусов соответственно. Однако уже в воскресенье, 3 августа, регион настигнет резкое похолодание - до +17 градусов. Осадков в этот день выпадет еще больше. Более того, дожди затянутся до 5 августа, сделают перерыв на сутки и снова пойдут 7 числа. А 9 и 10 августа вновь будет по-летнему тепло - воздух прогреется до +25 и +27 градусов.

С 18 по 24 августа дождей не ожидается. Более того, на этой неделе будут три солнечных дня - это 19, 20 и 24 числа месяца.

Самой дождливой будет последняя неделя месяца. Осадки не будут прекращаться в течение пяти суток, с 26 по 30 августа.

Gismeteo

Прогноз сайта Gismeteo отличается от предыдущего большим количеством солнечных дней - здесь их восемь, а не четыре. Кроме того, согласно приведенным данным, дождливой будет вся неделя с 11 по 17 августа.

В целом же синоптики обоих сервисов приводят схожую информацию. В течение месяца ожидается большое количество осадков, а затяжной жары под 30 градусов, предварительно, не будет.