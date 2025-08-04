Прохладный и дождливый день ожидается в Алтайском крае 4 августа

В большинстве районов кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди

04 августа 2025, 06:00, ИА Амител

Грозовые тучи над Барнаулом / Фото: amic.ru

Дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае днем 4 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Днем будет прохладно – от +16 до +21 градуса. В большинстве районов кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, от 5 до 10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле ожидается от +18 до +20 градусов. Временами дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.