Прохладный и дождливый день ожидается в Алтайском крае 4 августа

В большинстве районов кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди

04 августа 2025, 06:00, ИА Амител

Грозовые тучи над Барнаулом / Фото: amic.ru
Дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае днем 4 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра. 

Днем будет прохладно – от +16 до +21 градуса. В большинстве районов кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, от 5 до 10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле ожидается от +18 до +20 градусов.  Временами дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

10:11:15 04-08-2025

Холодрыга всю неделю.
Август?
Нет, не слышали.

Avatar Picture
Элен без ребят

10:33:24 04-08-2025

какая прелесть)
хоть вдохнуть свежий воздух можно

