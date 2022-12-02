12-сантиметровый червь вырос в щеке россиянки после укуса комара
Женщина обратилась в больницу с жалобами на отёк и зуд в области щеки
2 декабря 2022, 10:51, Илья Звягинцев
Червь длиной 12 сантиметров вырос в щеке россиянки после укуса комара. Об этом сообщает Mash.
51-летняя жительница подмосковных Люберец обратилась в больницу с жалобами на зуд и отёк в щеке, а врачи во время осмотра обнаружили у неё опухоль, которую решили вырезать.
В ходе операции оказалось, что обнаруженная шишка является не опухолью, а 12-сантиметровым червем, которого врачи удалили из организма женщины.
Хирург, который проводил операцию, признался, что впервые столкнулся с подобным.
Отмечается, что женщина была за границей, но не употребляла экзотической пищи. Её просто укусил комар.
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