12-сантиметровый червь вырос в щеке россиянки после укуса комара

Червь длиной 12 сантиметров вырос в щеке россиянки после укуса комара. Об этом сообщает Mash.

51-летняя жительница подмосковных Люберец обратилась в больницу с жалобами на зуд и отёк в щеке, а врачи во время осмотра обнаружили у неё опухоль, которую решили вырезать.

В ходе операции оказалось, что обнаруженная шишка является не опухолью, а 12-сантиметровым червем, которого врачи удалили из организма женщины.

Хирург, который проводил операцию, признался, что впервые столкнулся с подобным.

Отмечается, что женщина была за границей, но не употребляла экзотической пищи. Её просто укусил комар.