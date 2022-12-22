17-летняя футболистка московского ЦСКА умерла во время отпуска

Голкипер женского футбольного клуба ЦСКА Виктория Виноградова скончалась на 18-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

«Мы запомним Вику не только как хорошего игрока, но и как замечательного человека: добрую, отзывчивую, неравнодушную, всегда готовую прийти на помощь. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Виктории. Скорбим вместе с вами...» — сказано в сообщении.

Причины смерти молодой спортсменки не уточняются. Отмечается, что в это время она находилась в отпуске.