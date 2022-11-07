19 человек погибли при падении самолёта в Танзании
Воздушное судно рухнуло в озеро Виктория
7 ноября 2022, 09:15, Никита Черников
В Танзании 19 человек погибли при падении самолёта ATR 42-500 в озеро Виктория, рассказал премьер-министр страны Касим Маджалива, пишет ТАСС.
По его словам, всего на борту находилось 43 человека. Среди жертв авиакатастрофы есть как пассажиры, так и члены экипажа.
Причиной произошедшего в полиции называют плохую погоду.
Находились ли в самолёте граждане РФ, пока неизвестно. Посольство России в Танзании ожидает соответствующей информации от авиакомпании.
Напомним, 6 ноября три человека погибли при опрокидывании аэролодки на границе Красноярского края и Хакасии.
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