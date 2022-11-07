19 человек погибли при падении самолёта в Танзании

В Танзании 19 человек погибли при падении самолёта ATR 42-500 в озеро Виктория, рассказал премьер-министр страны Касим Маджалива, пишет ТАСС.

По его словам, всего на борту находилось 43 человека. Среди жертв авиакатастрофы есть как пассажиры, так и члены экипажа.

Причиной произошедшего в полиции называют плохую погоду.

Находились ли в самолёте граждане РФ, пока неизвестно. Посольство России в Танзании ожидает соответствующей информации от авиакомпании.

Напомним, 6 ноября три человека погибли при опрокидывании аэролодки на границе Красноярского края и Хакасии.