Алтайский чиновник получил 1,5 года условно из-за упавшего на девочку дерева

Начальник управления по ЖКХ Михайловского района получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно, поскольку его халатность привела к тяжёлым травмам 12-летней девочки, на которую упало дерево. При этом чиновник не лишён права занимать определённые должности, сообщает Следком Алтайского края.

Чиновник должен был контролировать содержание озеленённых территорий и безопасность дорожного движения Михайловского района. Однако он не проверил состояние деревьев и не утвердил аварийно опасные участки дорог.

В результате в августе 2020 года аварийно опасное дерево упало на 12-летнюю девочку, которая ехала мимо на велосипеде. Падение причинило её здоровью тяжкий вред, опасный для жизни.