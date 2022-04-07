Алтайского вахтовика обвиняют в убийстве коллеги во время пьянки

33-летнего жителя Павловского района, который работает вахтовым методом в одном из населённых пунктов Заринского района, обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью своему коллеге, который в результате привёл к смерти. Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, конфликт между мужчинами произошёл в конце 2021 года, когда они распивали спиртное в компании других сотрудников.

«На почве личной неприязни у него произошла ссора с одним из мужчин, в ходе которой он не менее трёх раз ударил потерпевшего по голове, в результате чего мужчина упал, ударившись головой и потеряв сознание. Кроме того, обвиняемый волоком вытащил потерпевшего на крыльцо, чтобы привести в чувство, однако не смог этого сделать. На следующий день не приходящего в сознание потерпевшего увезли в медицинское учреждение, в котором он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы», — сообщает ведомство.

Обвиняемый вину признал полностью, подчеркнув, что не желал смерти коллеге. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Заринского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.