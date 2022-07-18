Арестованный за продажу наркотиков проректор РТА покончил с собой в СИЗО

Проректор Российской таможенной академии Залим Кеферов, недавно арестованный за продажу наркотиков, покончил с собой в СИЗО №1 города Ногинска. Как сообщает Telegram-канал SHOT, тело мужчины обнаружили в одиночной камере.

В своей предсмертной записке Кеферов заявил, что раскаивается в содеянном. Как сообщает РИА Новости, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц.

Напомним, что Кеферов начал торговать наркотиками в 2020 году через интернет-мессенджеры. Он приобретал их через свой служебный компьютер, с помощью которого также администрировал пять интернет-магазинов в даркнете. Проректор договаривался с покупателями о весе и цене доз, способе оплаты, а также координировал курьеров, которые делали закладки с запрещенными веществами.

В результате обысков силовики изъяли 62 килограмма мефедрона, 750 литров наркосодержащей жидкости и прекурсоры.