Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на Алтае
Ребенок внезапно выбежал на дорогу
12 июля 2022, 12:24, Никита Черников
11 июля в селе Чемал Республики Алтай машина сбила 11-летнюю девочку, сообщили в региональном МВД.
«45-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа, управляя личным автомобилем марки „Лада Гранта“, допустил наезд на 11-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу перед близко движущимся транспортным средством», — говорится в сообщении.
Ребенка с ссадинами и ушибами доставили в районную больницу, не госпитализирована.
Полицейские проводят проверку.
Напомним, вечером 11 июля в Барнауле пострадал водитель Ford в результате столкновения с грузовиком DAF.
Комментарии
Новости партнеров