Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на Алтае

11 июля в селе Чемал Республики Алтай машина сбила 11-летнюю девочку, сообщили в региональном МВД.

«45-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа, управляя личным автомобилем марки „Лада Гранта“, допустил наезд на 11-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу перед близко движущимся транспортным средством», — говорится в сообщении.

Ребенка с ссадинами и ушибами доставили в районную больницу, не госпитализирована.

Полицейские проводят проверку.

Напомним, вечером 11 июля в Барнауле пострадал водитель Ford в результате столкновения с грузовиком DAF.