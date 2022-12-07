Бабушка и внучка погибли при пожаре в Рубцовске

Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

В Рубцовске ночью 7 декабря погибли два человека при пожаре в одноэтажном жилом доме на улице Заводской, сообщает «Инцидент Рубцовск».

«На момент прибытия пожарно-спасательной части, горела крыша открытым огнём. Площадь пожара на момент ликвидации открытого горения составила около 70 кв. метров. В тушении пожара было задействовано 19 человек личного состава, пять единиц техники», — рассказали в алтайском МЧС.

Погибли два человека — пожилая женщина и её 15-летняя внучка.