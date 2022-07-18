Барнаулец получил 2 года «строгача» за женский мизинец, сломанный сапожной лапой

В Алтайском крае мужчина в ходе семейной ссоры использовал в качестве оружия устройство для изготовления и ремонта обуви, сообщает региональная прокуратура.

Конфликт на бытовой почве между женщиной и ранее судимым мужчиной произошел в Барнауле.

«Мужчина взял сапожную металлическую лапу и ею нанес два удара по правой ноге и мизинцу левой руки потерпевшей», — рассказали в ведомстве.

В итоге женщина получила перелом основания фаланги мизинца.

Барнаульца отправили на 2 года в колонию строгого режима за «причинение средней тяжести вреда здоровью».