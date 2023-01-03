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Бастрыкин поручил проверить информацию о массовых задержаниях в новогоднюю ночь в Петербурге

Ранее в СМИ появились сведения о том, что правоохранители задержали более 2000 мигрантов

03 января 2023, 08:50, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения о массовом задержании мигрантов в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на Дворцовой площади правоохранители задержали более 2000 выходцев из ближнего зарубежья. Поводом для задержания, как сказано в сообщениях, являлись массовые нарушения миграционного законодательства. Также пресекались попытки использования пиротехники.

В пресс-службе МВД заявляли, что задержания стали частью профилактических мер для обеспечения безопасности жителей и гостей города.

Комментарии 6

  • Гость, Вы один из этой орды ?
    16 часов назад, Гость   Ответить
  • Гость, нет, интересует цель собрания и место проживания и цель нахождения в РФ. сейчас особый указ антитеррор
    18 часов назад, Гость   Ответить
  • С каких это пор представители бандитских этнодиаспор стали в МОЕЙ СТРАНЕ РОССИИ называться "гостями"? С бандитами надо поступать по законам военного времени. ИХ сюда никто не звал!
    19 часов назад, Гость   Ответить
  • За чурбанов начал вступаться ? ---- Наверняка вы считаете себя хорошим человеком, но увы это не так.
    22 часа назад, Гость   Ответить
  • Бастрыча и у Арашукова на шашлыках отдыхал, видео есть в сети. Кстати его корифану Арашукову на днях пожизненное дали.
    23 часа назад, Гость   Ответить
  • За чурбанов начал вступаться ?
    03 января, Гость   Ответить
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