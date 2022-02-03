Бывшему алтайскому сенатору Михаилу Щетинину продлили срок ареста

Бывший вице-мэр и экс-сенатор от Алтайского края Михаил Щетинин останется под арестом. Об этом сообщает “Банкфакс“ со ссылкой на Головинский суд Москвы.

Напомним, впервые ходатайство об избрании Щетинину меры пресечения поступило в суд 18 декабря, а уже 22 декабря было удовлетворено. Его отправили под домашний арест. Решение о продлении срока ареста было принято 25 января.

Отмечается, что Щетинин является фигурантом уголовного дела по статье “Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение”.

Подробности дела пока остаются неизвестны.