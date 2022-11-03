Частный дом сгорел в алтайском городе
Пламя тушили 16 человек и 4 единицы техники
3 ноября 2022, 16:29, Никита Черников
В Рубцовске потушили пожар в частном доме по улице Шевченко, пишет Telegram-канал «Инцидент Рубцовск» со ссылкой на городской пожнадзор.
Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 9 утра. В ликвидации пламени участвовали 16 человек и 4 пожарных машины.
В итоге огонь повредил крышу, веранду и внутреннюю отделку. Причины случившегося устанавливаются.
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